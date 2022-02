Het is wel een plaag, al die internetfenomenen die de jeugd inwijden in het meest platte materialisme

Je voelt je pas echt oud als je met je zoon van twaalf praat over cryptomunten. Hoeveel spaargeld je in ‘crypto’ heb geïnvesteerd, vraagt John John langs de neus weg. Een neus die alweer gevaarlijk dicht boven een scherm hangt. Het eerlijke antwoord – niets – ontlokt hem een niet eens verontwaardigde zucht. Dat moet juist hem weer overkomen, geboren worden in een gezin dat niet begrijpt hoeveel geld er zomaar voor het grijpen ligt. Hoe kan hij dan ooit rijk worden?

Verveeld swipet hij naar een volgend YouTube-­filmpje. Daarin legt alweer een je totaal onbekende influencer uit hoe je, met een klein beetje moeite, hocus pocus geld kan toveren. Het is, eerlijk gezegd, wel een plaag, al die internetfenomenen die de jeugd inwijden in het meest platte materialisme. Als ze al niet als ordinaire prostituees bij hun publiek staan bedelen om geld, dan proberen ze hun jonge volgers wijs te maken dat je uit het niets rijkdom kan scheppen.

Dat reclame zich op kinderen richt, is natuurlijk niets nieuws. Hoe boos ben je niet op je eigen moeder geweest omdat ze nooit wasverzachter wou kopen van het merk van het bewegende knuffelbeertje? Toen jij een keer mocht kiezen waar de jaarlijkse gezinsvakantie heen zou gaan, smeekte je om een weekje Center Parcs, terwijl je ouders droomden van Oostenrijk en de Ardèche. Om van dat wakke brood van “Boer, Bakker Bolletje” nog te zwijgen.

“Papa, weet je dat er iemand is die een NFT gekocht heeft voor 0,01 ethereum? En die NFT is nu 18 ethereum waard.” Neen, dat weet je niet. Wat is een NFT, wil Missy weten. En wat is ethereum? Het straffe is dat je zoon het nog probleemloos kan uitleggen ook. Handig, want nu weet jij ook hoe dat zit met die NFT’s. Zou hij ook weten hoe blockchain werkt?

John John zucht. Hij begrijpt niet waarom hij de enige is die deze open weg naar een luilekker leven ziet liggen. Je probeert hem aan het verstand te brengen dat het in werkelijkheid toch allemaal zo eenvoudig niet is. Dat er ook heel wat mensen zijn die flink veel spaargeld verloren hebben aan crypto, dat het risico best groot is, maar dat je dat nooit ziet in de reclamefilmpjes. “Maar het is echt, papa.”

Natuurlijk begrijp je de aantrekkingskracht op kinderen van crypto, in de naïeve versie. Het lijkt wel een middeleeuws sprookje met alchemisten die met een magische formule goud maken uit een hoop zand. Maar de hype zegt op een verontrustende manier ook wel iets over je eigen tijd. Een tijd waarin sommigen dusdanig in gelukkige zorgeloosheid kunnen opgroeien dat overvloed vanzelfsprekend wordt.

Een paar dagen later. Je vraagt John John hoe het nog met zijn crypto-ideeën gaat, terwijl je een bord broccoli­stoemp opschept. Hij haalt de schouders op. “Ik ben daar niet meer mee bezig. Het interesseert jullie toch niet.” Zou het kunnen dat de koersen in een dipje zitten?