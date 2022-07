Het is weer tijd voor mijn favoriete tekstgenre: het out-of-office-bericht

Maud Vanhauwaert is columnist.

Het is voor velen vakantie en dus weer tijd voor mijn favoriete tekstgenre: het out-of-office-bericht. Sommigen maken zich er gemakkelijk van af: “Ik ben er niet, 1 augustus weer op post.” Maar veel van die afwezigheidsberichten, veelal van mensen zonder office, doen je wegdromen. “Terwijl u dit leest wieg ik in een hangmat en heb ik mijn inbox ingeruild voor een koelbox”, “Tot eind juli ga ik niet mailen, maar melig staren naar Zanzibarische zonsondergangen”, “Ik zit op dit moment in een kano in Zweden, mijn enige netwerk is dat van een visnet”. Ach, ik word bijna weemoedig als ik naar mijn postvak kijk en daarin al die vormen van afwezigheid zie. Toch geraak ik ook lichtelijk gefrustreerd omdat ik weet dat mijn mails wellicht onbeantwoord zullen blijven. Misschien moeten we in plaats van die sympathieke lyriek maar durven zeggen waar het op staat: “Ik ga kamperen in een boom, dus uw mail zal zachtjes wegzakken en verdrinken in de modderstroom.”