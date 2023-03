Studentendoop

“Hebben we dan niets geleerd?”, was de vraag van een VRT-radiojournaliste toen eind vorig jaar bleek dat er bijna weer een student gestorven was tijdens een studentendoop. Er kwam geen duidelijk antwoord van de geïnterviewde.

Stierf Sanda Dia dan voor niets? Inderdaad, zo blijkt. Moet dit ons verbazen? Natuurlijk niet. Het is wachten op het volgende sterfgeval omdat the very nature van een studentendoop fout zit.

Stel dat je iemand wilt verwelkomen in je gemeenschap, hoe doe je dat dan? Door vernedering, vanuit een machtspositie die – enkel die dag – niet in vraag mag worden gesteld? Ongeacht de maturiteit, het inlevingsvermogen en het alcoholniveau van de doopmeester en zijn volgers, die als enige troef hebben dat zij een paar maanden of jaren ouder zijn, en alleen daardoor wat eerder aan de universiteitspoorten stonden?

Wat als het ritueel om eerstejaarsstudenten te verwelkomen er eens helemaal anders zou uitzien? Een gelegenheid waarbij lessons learned, the good and the bad van hun prille universiteitsleven worden gedeeld? En hiermee verbindend te werken, en wie weet daarmee de vriendenkring uit te breiden over de studiejaren heen, om elkaar, indien gewenst, met raad en daad bij te staan.

Aan de oudere studenten die graag schachten inwijden: als je nu eens toont hoeveel je zelf groeide in plaats van te benadrukken hoe klein iemand anders is? Zou dat geen geweldige sprong voorwaarts zijn?

Je ziet de kwaliteit van een gemeenschap aan het (on)vermogen om nieuwkomers op een correcte manier te verwelkomen. Iemand opnemen in je midden is geen test voor de nieuwkomer, het is een test voor jezelf.

Het verwelkomingsritueel dat een doop zou moeten zijn, is geen test voor eerstejaarsstudenten, het is een test voor de hogerejaarsstudenten om te bewijzen dat ze in die korte tijd zijn gegroeid, groter geworden. Dat ze een andere mens zijn geworden, een gullere mens, een mens waar de 21ste eeuw zo naar snakt.

Wim Ottermans

De gang van het spel

Op het Reuzegom-proces verklaarde de advocaat van de twee andere schachten dat Sanda Dia overleden is omdat hij ‘het spel’ eerlijk speelde. Erger nog, die advocaat verklaarde dat de reden dat er nog niet eerder slachtoffers vielen, was omdat de meeste, zo niet alle schachten ‘het spel’ niet eerlijk speelden.

Waarschijnlijk beseft de topadvocaat de draadwijdte van wat hij gezegd heeft. De marteling met dood tot gevolg was blijkbaar maar een spelletje.

Reuzegom was een studentenvereniging die bijna enkel de zonen van de elite toeliet, en trots was dat vele van hun ex-leden nu tot de huidige elite behoren. Als de schachten van Reuzegom en gelijkaardige elitestudentenverenigingen ‘het spel’ toen oneerlijk speelden, hoe spelen zij ‘het spel’ nu?

Is de elite eerlijk? Of zorgen zij in de eerste plaats voor hun financieel overleven? Eerst hun postje en liefst een hoger postje door ‘het spel’ in de reële maatschappij niet eerlijk te spelen?

Luc Deville