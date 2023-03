Het is vreemd om dertig jaar af te sluiten met een Albert Heijn-tas in de hand

Auteur Lize Spit en haar Nederlandse collega Bregje Hofstede, allebei °1988, vertellen beurtelings over hun leven. Deze week: Lize Spit.

Met een koffie van Julia’s verlaten we het Amstelstation. Deze wandeling, over de Berlagebrug, langs de roeiclub, naar de Diamantbuurt, heeft R. honderden keren gedaan en vandaag doen we haar voor het laatst. Natuurlijk kunnen we terugkomen naar Amsterdam en dan bij vrienden of collega’s logeren en deze route nog eens afleggen, maar het zal ­anders zijn, want nooit ­zullen we op weg zijn naar de grijze voordeur van de Saffierstraat, met de sleutel in onze jaszak.

In ons eigen tempo hebben we R.’s etage leeggemaakt. De verhuizing verliep zo geleidelijk dat op den duur niemand er nog wat van begreep. Een jaar geleden brachten we de boeken en de leesstoel over naar Brussel. In de daaropvolgende maanden smokkelden we met elke treinrit keukenraad en boeddhabeeldjes mee in onze valies en zochten we een nieuwe eigenaar voor de meubelen die nog in goede staat waren, zoals de schrijftafel en de boekenkast. Daarna brak de weggooi­fase aan. Bij elk bezoek aan Amsterdam zetten we spullen op straat voor de vuilnisophaling: het bed, de zetel, de bureau­stoel, tot we uiteindelijk op een matras op de grond sliepen en geen koffie meer konden zetten.

Vandaag wachten we tot de avond valt, om de laatste dingen op de stoep te zetten: de matras waar we de laatste nacht op geslapen hebben, de radio, de twee stoelen en het tafeltje, het poetsmateriaal. We stofzuigen en zetten de stofzuiger op straat. We voeren een allerlaatste inspectie uit in het licht van de leeslampen, en zetten die op straat. Nu is het volledig leeg én donker, de plafondlampen zijn vervangen door afdekkapjes.

Zal ik nog een foto nemen van dit moment, vraag ik. Ik mag niet te vaak vragen wat er door R. heen gaat, dan zal hij te veel bezig zijn met verslag uitbrengen en te weinig met het voelen zelf. Hij trekt de deur achter zich dicht.

Ziezo, daar gaan we dan, op naar de trein.

Ik snap het nut van verhuiswagens. Dan rijd je met al je waardevolle spullen in de laadbak in één keer weg, je laat muren en vloeren achter maar de rest mag je houden en wie weet kun je daarmee elders exact dezelfde thuis bouwen. Wij staan klein en gewichtloos voor de voordeur, met alleen de twee rolkoffers waarmee we ook gekomen zijn, en een draagzak van de Albert Heijn waarin wat rotzooi zit − een busje melk, luciferdoosjes, schroevendraaiers, een pot pindakaas. Het is vreemd om dertig jaar af te sluiten met een Albert Heijn-tas in de hand.

Goed, naar het station dan maar. We wandelen de straat uit, langs de buurman die liggend in de zetel tv kijkt, langs het raamplaatje van Ajax-fans, nog één keer omkijken naar de straathoek waar de twee ijzeren leeslampen met gebogen hals staan, alsof ze bidden, en dan de hoek om.