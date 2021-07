Roel Wauters is journalist van De Morgen.

Een week na dramatische overstromingen in Wallonië loopt het dodental op tot 37. Op veel plaatsen zal het nog weken duren voor het puin geruimd is. Tegen die achtergrond wordt stilaan duidelijk dat de overheid fouten heeft gemaakt.

De meest prangende vraag: waarom werd het water uit het stuwmeer van Eupen niet eerder geloosd? Veel extra regenwater had zo kunnen worden opgevangen. In de nacht van woensdag op donderdag, op de piek van de regenval, gingen de sluizen uiteindelijk wel open. Daardoor werd de enorme hoeveelheid water die al door de Vesder stroomde, nog verder opgevoerd. Er waren nochtans voor Wallonië de dagen voordien vier Europese waarschuwingen binnengelopen voor overstromingen. Het geeft het beeld van een overheid die op haar minst niet proactief is geweest.

Zowat overal in Wallonië was er zware wateroverlast, maar net in de vallei van de Vesder is de ravage het grootst. Onder meer Verviers, Trooz, Chaudfontaine en Pepinster liggen bij die rivier. De burgemeester van Verviers verklaarde zondag dat er in de Vesdervallei alleen 23 doden te betreuren vielen. Mogelijk speelt het reliëf, de verspreiding van de hoeveelheid regen of nog andere factoren een rol, maar het is van essentieel belang dat de rol van de stuwdam helemaal wordt uitgeklaard. Hadden er doden vermeden kunnen worden? N-VA-Kamerlid Peter De Roover heeft gelijk om een parlementaire onderzoekscommissie te eisen.

De stuwmeren van Robertville en Bütgenbach, waar elektriciteit wordt opgewekt, werden wel tijdig geleegd. Het stuwmeer van Eupen wordt in de eerste plaats gebruikt om drinkwater te produceren. Hydroloog Patrick Willems (KU Leuven) wees er in Terzake op dat in Eupen mogelijk de overweging is gemaakt om daarom niet volop te gaan lozen. Begin vorige week bleken de regenvoorspellingen aanvankelijk niet zo extreem. Waarom dan het risico nemen dat er straks geen water meer uit de kraan zou komen? Met vorige zomers in gedachten is het niet helemaal onlogisch rekening te houden met periodes van langere droogte in de zomer, ook na hevige regenval. Toch bleek die inschatting dramatisch verkeerd.

Het mogelijke gestuntel met de stuwdam in Eupen doet daarmee in geen geval afbreuk aan de vaststelling dat de overstromingen gelinkt zijn aan de klimaatverandering, wel integendeel. Het wordt zaak om onze waterhuishouding veel beter op orde te krijgen, waardoor we zowel bij grote droogte als bij hevige neerslag voorbereid zijn op calamiteiten. Ook dat moet aan bod komen bij de onderzoekscommissie, die N-VA vraagt. Alleen, waarom nog wachten tot na het parlementair verlof, zoals De Roover voorstelt? Hoewel het acute gevaar al even geweken is, is de urgentie groter dan ooit.