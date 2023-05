Het is onmogelijk in het hoofd van Poetin te kruipen en zijn volgende zet te voorspellen, maar ik ben bezorgd

Poetin heeft zichzelf in een positie gemanoeuvreerd waarin hij niet kan winnen, niet kan verliezen en niet kan stoppen. Het plan B van Poetin is dus maskeren dat plan A mislukt is.

Er is op strategisch vlak weinig veranderd aan de oorlog in Oekraïne sinds de eerste maanden van het conflict, toen drie overlappende feiten zowat alles bepaalden - en dat doen ze nog.

Feit 1: als een oorlog van deze omvang losbarst, dan stel je je als buitenlandcorrespondent één simpele vraag: waar moet ik zijn? Kiev? De Krim? Moskou? Brussel? Washington? Al meteen was duidelijk dat de ontwikkelingen slechts op één plek begrepen konden worden: in het hoofd van Vladimir Poetin.

Daar begon de oorlog - met amper inspraak van zijn kabinet en zijn militaire bevelhebbers, en al zeker niet op vraag van het Russische volk. En dus zal Rusland alleen ophouden in Oekraïne als Poetin beslist te stoppen, of hij nu wint of verliest.

Wat ons tot feit 2 leidt: Poetin heeft nooit een plan B gehad. Hij dacht dat hij Kiev spelenderwijs zou innemen, binnen een week een marionet als president zou installeren en Oekraïne in zijn achterzak zou hebben. De westerse expansie zou verleden tijd zijn en daarna zou hij heel Europa in zijn greep hebben.

En dat brengt ons tot feit 3: Poetin heeft zichzelf in een positie gemanoeuvreerd waarin hij niet kan winnen, niet kan verliezen en niet kan stoppen. Op geen enkele manier krijgt hij Oekraïne onder controle. Maar hij kan het zich ook niet veroorloven verslagen te worden.

Gezinswaarden

Het plan B van Poetin is dus maskeren dat plan A mislukt is. Waardoor dit een van de misselijkste en meest zinloze oorlogen uit de moderne geschiedenis is - een leider die civiele infrastructuur van een ander land vernietigt tot hij voldoende ingedekt is om te verbergen dat hij een volslagen idioot is.

De speech van Poetin op Overwinningsdag op 9 mei toont aan dat hij elke uitleg aangrijpt om een oorlog te legitimeren die hij lanceerde vanwege zijn persoonlijke fantasie dat Oekraïne geen echt land is maar een onderdeel van Rusland. Hij beweerde dat zijn invasie uitgelokt was door westerse “globalisten en elites” die “praten over hun exclusiviteit, mensen tegen elkaar opzetten en de maatschappij verdelen, bloederige conflicten en opstanden veroorzaken, haat en russofobie en agressief nationalisme zaaien en traditionele gezinswaarden vernietigen die een mens tot een mens maken”.

Dus Poetin viel Oekraïne binnen om de Russische gezinswaarden te beschermen? Wisten we niet. Maar dit verraadt wel een leider die moeilijk uitgelegd krijgt waarom hij een oorlog ontketende tegen een nietige buur die volgens hem geen land is.

U vraagt zich misschien af waarom een dictator zoals Poetin vindt dat hij de dingen anders moet voorstellen. Hij kan mensen toch doen geloven wat hij wil?

Ik denk niet dat dat het geval is. Als je naar zijn gedrag kijkt, dan heb je het gevoel dat Poetin bang is voor twee dingen: rekenkunde en de Russische geschiedenis.

Aftreksom

Een van de grote lessen die ik geleerd heb als buitenlandjournalist in autocratische landen is dat, ongeacht hoe strak een bevolking gecontroleerd wordt, hoe brutaal de dictator ook is: iedereen praat. Mensen weten wie steelt, wie bedriegt, wie liegt, wie met wie een affaire heeft.

Poetin weet dat. Hij weet dat de mensen als deze oorlog ten einde is meteen de wrede berekening van zijn plan B zullen maken, en dat begint met een aftreksom. Het Witte Huis meldde dat in de voorbije vijf maanden naar schatting 100.000 Russen gesneuveld of verwond zijn. Sinds Poetin deze oorlog begon, zou het gaan om ongeveer 200.000 doden en gewonden.

Dat zijn veel oorlogsslachtoffers - zelfs in een groot land - en je merkt dat Poetin bezorgd is dat zijn mensen daarover praten. In april joeg hij er een nieuwe wet door die voorzag in zwaardere straffen voor het ontduiken van de dienstplicht. Poetin zou dat niet doen als hij niet bevreesd was voor de geruchtenmolen.

Leon Aron, een expert inzake Poetins Rusland, schreef onlangs een essay in The Washington Post, waarin hij het had over een bezoek van Poetin in maart aan het door Rusland bezet Marioepol. Op een filmpje was achteraf nauwelijks verstaanbaar te horen hoe een stem in de verte riep: “Het zijn allemaal leugens.”

Aron vertelde me later dat die uitroep werd weggehaald, maar het feit dat die in eerste instantie hoorbaar was, zou best weleens een subversieve daad van iemand van de officiële Russische mediahiërachie geweest kunnen zijn. Iedereen praat.

Nucleaire dreiging

Wat ons brengt bij nog iets wat Poetin weet. “De goden van de Russische geschiedenis zijn heel streng voor militaire nederlagen”, zegt Aron. In moderne tijden “is er meestal een regimewijziging als een Russische leider een oorlog verliest of niet wint”. En: “Het Russische volk heeft zoals geweten veel geduld, maar niet als het op militaire nederlagen aankomt.”

Om die redenen, stelt Aron, is de oorlog in Oekraïne nog lang niet voorbij, en kan het best nog erger worden. “Er zijn twee manieren waarop Poetin een oorlog kan beëindigen die hij niet kan winnen en niet kan opgeven. Eén is doorgaan tot Oekraïne doodgebloed is of het Westen zijn interesse verliest.” De andere, zegt hij, is aansturen op een rechtstreekse confrontatie met de VS - met de nucleaire dreiging van dien - om vervolgens een regeling voor te stellen met een ontwapend Oekraïne en de Krim en de Donbas in Russische handen.

Het is onmogelijk in het hoofd van Poetin te kruipen en zijn volgende zet te voorspellen, maar ik ben alvast bezorgd. Poetin weet dat plan A mislukt is. Hij zal nu alles in het werk stellen om met een plan B te komen dat de verschrikkelijke verliezen rechtvaardigt.

Thomas Friedman is columnist bij The New York Times. Deze bijdrage verscheen oorspronkelijk in The New York Times.