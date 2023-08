Het is ongelooflijk hoe goedkoop het daar is, ook al is het Toscane

Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

Als ik thuiskom van een week weggeweest kijken drie paar ogen me aan. Eén paar, dat van mijn hondje Mr. Wilson, twinkelt blij, de twee andere gunnen me hautain en verwijtend geen blik: hoe heb ik het gewaagd om zomaar een hele week te verdwijnen zonder Hare en Zijne Majesteiten, Rosa en Sokjes?

Maar ik zit nog niet half of de poezen springen al op mijn schoot en geven zich ronkend over aan mijn gestreel. Weg is hun hooghartigheid en ik kom handen ­tekort, ook Mr. Wilson wil uitgebreid geknuffeld worden.

Wat een wervelwind van een week heb ik achter de rug. Ik ben namelijk even snel naar Italië gegaan om daar – hou u vast – een huurcontract te tekenen voor een droom van een huisje!

Vanaf 1 oktober beschik ik er over een eigen plek. Permanent, jawel, ik kan er dus gaan schrijven wanneer ik maar wil.

Ik kan mijn geluk niet op, hoewel ik moet bekennen dat erover dromen nog iets anders is dan er plots ook écht een huisje te hebben. Ineens werd het realiteit en genadeloos sloeg het besef toe van wat het zal kosten, en het gepieker of me dat zal lukken.

Maar ach: no risk, no ­future!

Duur is het niet, maar er komt natuurlijk van alles bij kijken: gemeentebelasting, de rekening voor het ophalen van huisvuil, elektriciteit en gas. En ik kreeg de raad, vermits ik er vaak maandenlang zal verblijven, om me in te schrijven als resident, dat scheelt namelijk 50 procent op het te betalen gelag.

Vijftig procent!

Het is eigenlijk ongelooflijk hoe goedkoop het daar is, ook al is het Toscane.

Waarom? Vakantiegangers laten het dichtstbijzijnde middeleeuwse dorpje Anghiari meestal links liggen en ­stomen meteen door naar Siena, Firenze of Perugia. Nauwelijks toeristen: veel ­lagere prijzen.

En toch zijn er zoveel prachtige bezienswaardigheden. Het geboortehuis van Michelangelo en de beroemde Madonna van Piero della Franscesca – te bezichtigen in een piepklein museum op een steenworp van mijn paradijs – om er maar een paar te noemen.

En bovenal natuurlijk, het aandoenlijke, zakdoekgrote kerkhofje van Gello.

Het is de eerste plek waar ik naartoe wandelde nadat ik op het gemeentehuis een codice fiscale gekregen had en het huurcontract onder­tekende. In mijn hand de sleutel of my kingdom.

Voor het eerst in al die ­jaren bleef het doodstil onder alle zerken toen ik het hek openduwde, trots en opgewonden vertelde dat ik resident word in hun mooie land, en hen fier de sleutel van mijn toekomstige huis liet zien.

Plots het beverige stemmetje van de 16-jarige Antonella: “Waar is Signore Wilson, toch niet dood?”

“Nee, maar zo even heen en weer is te veel stress voor dat oudje van mij”, lachte ik.

Opgelucht gejuich en luid applaus, en dan als uit één keel: “Bravissimo Ilde! Siete benvenuto tutti e due!”