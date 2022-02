Het is oké om je niet oké te voelen. Het is niet oké dat er geen hulp is

België, het land met de meest fantastische gezondheidszorg! Tenminste, als het een lichamelijk probleem is. Zo niet, dan staat u er alleen voor. Dit moet dringend veranderen: er is een meer systematische opvolging en beheer nodig van zorgnoden en -diensten. En een investering in geestelijke gezondheidszorg, een welvaartsstaat waardig. We zullen gelukkig worden én het geld terugverdienen.

Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren. In 2018 heeft 4,3 procent van de Belgen zelfmoord overwogen en 0,2 procent een zelfmoordpoging ondernomen. Covid-19 was een boosterprik voor deze cijfers. In juni 2021 heeft één op de zes jongeren tussen de 18 en 29 jaar de afgelopen twaalf maanden aan zelfmoord gedacht. In Vlaanderen zijn er 3 zelfdodingen en 27 pogingen per dag. Elke dag zijn er mensen die een hulpvraag hebben die niet wordt ingevuld. Elke dag is er een huishouden dat geteisterd wordt met tonnen verdriet en schuldgevoel. Elke dag wordt een hulpverlener met dit probleem geconfronteerd.

We zijn een welvaartsstaat die mensenlevens verliest door het gebrek aan een juiste en tijdige zorg. Waarom leggen we twee jaar lang een land plat om te vermijden dat duizend coronabedden op intensieve vol geraken, terwijl een tekort van 24.000 bedden voor jongeren absoluut geen aandacht krijgt? Hoeveel getuigenissen, doden en verscheurde gezinnen hebben we nog nodig om in actie te schieten?

Obstakels

De politieke en maatschappelijke aandacht voor de geestelijke gezondheidszorg is de afgelopen jaren toegenomen. Van initiatieven om het taboe te doorbreken tot het inzamelen van geld om lokale initiatieven te ondersteunen. Beide zijn broodnodig, maar gezien de ernst van de situatie blijft het een druppel op een hete plaat. Als je dan in ons land de stap wil zetten naar psychische hulp, dan word je geconfronteerd met tal van obstakels. Het taboe en de toegankelijkheid die zich vertaalt in lange wachtlijsten en een hoge kostprijs. Hoe leg je aan ouders uit dat ze 200 dagen moeten wachten op een volgende consultatie voor hun kind? Dat terugbetaling slechts bij weinig psychologen kan, en je dus zelf honderden euro’s per maand moet ophoesten? Naast de impact op de jongere en zijn omgeving heeft dit ook een enorme mentale impact op ons, de hulpverleners die hier machteloos tegenover staan. We slaan al jaren alarm. Het is niet meer 5 voor 12, maar lang na middernacht. De lange wachtlijsten gelden niet alleen voor de centra voor geestelijke gezondheidszorg, maar ook voor de privépraktijken van psychologen en psychiaters. De problematiek is het grootst voor onze kinderen en jongeren. Dit is onaanvaardbaar. Het is onze plicht om voor hen te zorgen.

Het probleem stelt zich al bij de toegankelijkheid van de eerstelijnszorg. Doordat daar problemen niet aangepakt worden, worden ze erger en wacht uiteindelijk de weg naar de urgentie en residentiële zorg. In theorie toch. De geestelijke gezondheidszorg is de enige tak binnen de gezondheidszorg waar urgentie geduld vraagt. Uw kind is misschien suïcidaal, maar kom binnen een paar maand eens terug. Stel je voor dat je met hevige pijn op de borst naar de spoeddienst gaat. De spoedarts vertelt je dat je met een vernauwing zit en je 200 dagen moet wachten op een cardioloog. Je toestand gaat snel achteruit en alle hulp komt te laat. Je overlijdt. De verontwaardiging zou door ons land razen net als de huidige storm Eunice. Het ziekenhuis en de arts zouden ter verantwoording geroepen worden in tv- studio’s. Binnen de geestelijke gezondheidszorg gebeurt dit elke dag.

Gelukkiger mensen

Ondanks de schrijnende cijfers en verhalen achter die cijfers blijven structurele maatregelen op zich wachten. Er is dringend nood aan volledige en actuele cijfers die het uitgangspunt kunnen vormen voor een beleid met structurele maatregelen. Niemand weet hoe groot het probleem exact is, en waar ze zich situeren. Vervolgens dient de eerstelijnszorg versterkt te worden met ruimere terugbetaling van psychotherapieën, capaciteitsuitbreiding binnen de centra voor geestelijke gezondheidszorg, steeds beschikbare ondersteuning/hulplijnen voor huisartsen, de uitbreiding van (crisis)bedden voor kinderen en jongeren, uitbreiding van psychische hulpverlening in de algemene ziekenhuizen en de ondersteuning van scholen bij het aanbieden van preventieve programma’s. Onderzoek toont aan dat dergelijke investeringen zichzelf terugverdienen, en daarbovenop 20 procent meer opbrengen, omdat gelukkiger mensen ook minder een beroep moeten doen op de ‘gewone’ gezondheidszorg.

En als maatschappij hebben we nood aan meer zachtheid en openheid. Het is oké om je niet oké te voelen. Het is niet oké dat er geen hulp is.

Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.