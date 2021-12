Het is nu aan beleidsmakers om te tonen dat ook zij vooruitgang maken. Dat ze leren uit hun fouten

Jeroen Van Horenbeek is journalist bij De Morgen.

We eindigen 2021 zoals we het begonnen zijn: met een Overlegcomité en een somber gemoed.

Wat knaagt, is de onzekerheid. De twijfel over wat het coronavirus nog in petto heeft. Er komen nog nieuwe besmettingsgolven en zorgwekkende varianten aan. Laat ons daar vooral niet te naïef meer in zijn. Maar ook de twijfel over de manier waarop politici en experten ons door de pandemie aan het leiden zijn.

Met de nieuwe omikronvariant in het land is het voor beleidsmakers zaak om de fouten die ze gemaakt hebben met de deltavariant niet te herhalen. Liever geen drie Overlegcomités meer in evenveel weken tijd. Liever geen politici meer die met de voeten slepen als moeilijke verstrengingen zich aandienen. Liever geen experten meer die eerst alarmeren, vervolgens sussen, om dan opnieuw te alarmeren.

Eendracht maakt macht, l’union fait la force. We hebben persoonlijk niet zoveel met de wapenspreuk van het koninkrijk België, maar tijdens deze pandemie komt hij van pas. Politici die denken dat ze snelle stemmenwinst kunnen boeken op de maatschappelijke vierkante meter waarvoor zij bevoegd zijn, raden we aan om de peilingen eens te bekijken. Intussen overweegt een op de drie Vlamingen een stem op de antisysteempartijen. Daar zijn vele verklaringen voor te geven, maar het coronabeleid staat zeker bovenaan.

Het gaat hier niet om een luide roep tot eenheidsdenken. Dit is het tweede scharnierpunt van deze eeuw, na 9/11. Intern mogen en moeten meningen botsen over de aanpak van de pandemie. En media moeten volwassener omgaan met die discussies. Het gaat hier om de vraag waar politici hun gemeenschap in nood echt mee helpen: met een persoonlijke overwinning, na het Overlegcomité gevierd op de sociale media? Of met samenhangend beleid? Zeker de partijen die zich profileren als gemeenschapspartijen die politiek voeren vanuit het algemeen belang mogen hier vaker aan denken.

De wetenschap heeft dit jaar vooruitgang geboekt in de strijd tegen het coronavirus. Vaccins beschermen ons steeds beter tegen ziekte en de dood. Ze vinden ook steeds beter hun weg naar de armere werelddelen waar veel mensen kwetsbaar zijn. Er komen medicijnen aan die tegen het virus werken. Het is nu aan beleidsmakers om te tonen dat ook zij vooruitgang maken. Dat ze leren uit hun fouten.

Wat u ons mag toewensen voor 2022? Een goede gezondheid en beleidsmakers die de basisregel van de strijd tegen een pandemie erkennen: er is zo al angst en tweedracht genoeg. Dáár hebben we u niet voor nodig. Probeer de boel een beetje bijeen te houden.