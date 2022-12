Jeroen Olyslaegers is columnist.

Het is niet simpel om politicus te zijn. De deadline heet verkiezingen en die komt dus blijkbaar nu al te dicht, op anderhalf jaar afstand lijkt het nu al op leven en dood. In Vlaanderen moet een mens rechtse standpunten innemen in de hoop geliefd te worden bij mensen waar zogezegd al decennia niet naar wordt geluisterd. Dus worden er dingen verspreid over crapuul, over werkloosheidsuitkeringen beperken, kindergeld afpakken, en andere mogelijke maatregelen. Politici praten zichzelf zo de toekomst in waar ze mensen trachten gunstig te stemmen die zich niet gehoord zouden voelen. Onlangs waart ge op een kerstmarkt letterlijk in een verwarmde bubbel een glas champagne aan het drinken met vrienden en buren. De akoestiek van de bubbel zorgde ervoor dat het geluid van gesprekken van overal te volgen was. En ge hebt keihard uw best gedaan om niet te peinzen dat dit symbolisch was. Maar het was te laat. Af en toe de bubbel aanvoelen lijkt u geen slecht therapeutisch momentje voor de deadlinegevoeligen.