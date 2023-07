Frederik De Backer is columnist. Zomerzaken verschijnt tot eind augustus wekelijks op maandag, woensdag en vrijdag.

Glunderend als peuters die het voor het eerst hebben kunnen inhouden tot ze op het potje zaten, staren ze de lenzen aan. Vooral voormalig fasciste Giorgia Meloni is in haar nopjes. Ze heeft er zonet mee voor gezorgd dat haar kiesvee de holle koeienogen de komende jaren alvast op enkele zwarte mensen minder kan laten rusten. Aan het andere eind van het viertal schrijft Mark Rutte nog snel een hoofdstukje bij in een biografie die stilaan leest als een politiek strafblad. Tussen hen in een keizerin en een despoot: Ursula von der Leyen en Tunesisch president Kais Saied.

Ze hebben net een akkoord gesloten dat moet voorkomen dat vluchtelingen de dood vinden in de Middellandse Zee of, vreselijker nog, die er níét in vinden en heelhuids de overkant bereiken. Negenhonderd miljoen euro was Tunesië al toegezegd, nu gooit het verenigd geweten van de wereld daar nog eens honderd miljoen bovenop.

Officieel heet het een maatregel in de strijd tegen de mensenhandel, meteen de enige vorm van handel waarvoor Europa niet met de pootjes omhoog gaat liggen. Dump vergif waar je wil, maar geen Afrikanen alstublieft. Dat graait maar overheidsgeld zonder één euro belastingen te betalen en heeft niet eens het fatsoen dat te doen in de vorm van een nv.

Het is niet de handel die Europa stoort, maar de mensen waarin men die bedrijft.

Zonder Afrika was het braakland.

Op dezelfde dag als de ondertekening komen beelden bovendrijven van zeker tachtig vluchtelingen, onder wie zwangere vrouwen, die door de Tunesische autoriteiten zonder voedsel, drinkwater of noemenswaardige beschutting in de Libische woestijn zijn achtergelaten. En nu had Europa graag voor één miljard meer van dat gehad.

Mensenrechtenorganisaties spreken schande van het akkoord. Tunesië neemt het niet te nauw met de persvrijheid, met de vrijheid van meningsuiting en met nog wat andere deugden waarop Europa zich beroemt. Saied heeft het niet zo voor tegenspraak. Evenmin heeft hij het voor Afrikanen, die hij in februari nog met alle zonden van Israël heeft beladen. Hij spreekt van een complot tegen de Arabische identiteit. In de omvolkingsgedachte hebben Saied en Meloni elkaar alvast gevonden.

Dit akkoord moet dienen als blauwdruk voor het Europese migratiebeleid. Van Marokko tot Syrië zal met geld worden gesmeten, niemand komt het fort nog in. Hier zal iedereen weer wit en brol weer betaalbaar worden en ook Noord-Afrika en het Midden-Oosten zullen tot bloei komen, de ene economische oase na de andere aan barre woestijngrond ontspringen, en zwart Afrika tot voorbeeld strekken. In Tunesië zal iedereen mogen zeggen dat Saied een lul is, en geen cent zal in zijn zakken verdwijnen of tegen zijn tegenstanders worden gebruikt.

Tunesië was het eerste Arabische land dat de slavernij afschafte; in 1846 was een mens er weer een mens. In 2023 weer niet meer.