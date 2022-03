Het is niet altijd makkelijk, maar je weet wel zeker dat je graag vader van een dochter bent

Bart Eeckhout is hoofdredacteur bij De Morgen en papa van John John (12) en Missy (8).

Als je haar optilt, kraakt je rug. Nog niet letterlijk, maar toch bijna, zeg je aan je dochter, terwijl je haar kreunend de trap opdraagt. Daar is Missy blij mee, zowel met het feit dat ze nog naar de ­slaapkamer ­gedragen wordt als met het feit dat ze stilaan te groot wordt om dat vol te houden. Als een barones ­wimpelt ze vanaf je schouder hooghartig de zorgen om je ­ruggenwervels af. Nevenschade.

Onderweg naar boven passeren jullie de grote spiegel. Daar houden jullie bijna dagelijks halt. Met kritische blik monstert Missy zichzelf en met name de vlechtjes in het haar. Zou ze zien wat jij ziet? Wat is ze groot geworden. Wat is ze mooi geworden.

Voor je haar naar bed zou dragen, zaten jullie samen op de bank te kijken naar Meisjes, een kindersoap op Ketnet over en voor, welja, meisjes. Hoodie is spannender en De regels van Floor zijn leuker, en er zijn vast allerlei bedenkingen te maken bij een stereotype benadering van prille tienermeiden. Toch kijken jullie allebei het liefst samen naar deze soap over grillige vriendschappen, prille verliefdheden en de oneindige tegenwoordigheid van digitale schermen.

“Zijn die op elkaar?”, vraag je je dochter als een jongen en een meisje aarzelend vriendschap sluiten in de serie. Missy glundert. “Dat mag ik niet verklappen. Ik heb de hele reeks al gebinged.” Even later fluistert ze zachtjes. “Ja, die zijn op elkaar.”

Je zou willen zeggen dat deze tv-serie ‘herkenbaar’ is, maar dat klopt niet helemaal. Voor jou voelt het juist nog onherkenbaar aan, een ontdekkingsreis doorheen een wereld die je nog vreemd is. De wereld van jonge meisjes. Je dochter vindt het geweldig dat je met haar meekijkt. Voor een keer is zij voor haar vader de gids op een terrein dat ze zelf nog maar pas aan het ontginnen is.

Nu nog wedijvert haar ambitie om snel groot te worden met haar kleine angsten voor bijna alles. Missy is bang voor het donker en bang voor de donder. De 500 meter naar school stappen jullie haast gechronometreerd want ze is bang om te vroeg aan de poort te staan (als er nog geen vriendinnetje is) en bang om te laat te komen (als alle andere vriendinnetjes er al zijn).

Je dochter koestert die angst, ze koketteert ermee. Ook zij beseft heus dat ze straks onbevreesd op het ­skateboard de wijk en de wereld in trekt. Ze weet donders goed: waar mama nu nog dagelijks vlechten of staartjes in het haar legt, komen straks vegen blauwe verf of ingevlochten parels.

Het is niet altijd makkelijk, besef je terwijl je naar Meisjes zit te kijken, maar je weet wel zeker dat je graag vader van een dochter bent. “Je weet toch dat ik zo’n typische superstrenge papa ga worden”, zeg je Missy, terwijl je haar instopt. “Zo eentje die boos kijkt naar alle liefjes die je mee naar huis brengt.” Ze is niet onder de indruk. Ze zegt: “Je denkt toch niet dat ik die mee naar huis neem?”