Bart Eeckhout is hoofdcommentator van De Morgen.

Wie, ondanks alle schrijnende getuigenissen over onbetaalbare facturen of voor hun overleven vechtende bedrijven, nog niet beseft dat het ernst is met de energiecrisis, zal dat misschien doen na lezing van de brief van de verzamelde non-ferro metaalproducenten aan de leiders van de Europese Unie. De helft van de Europese productiecapaciteit aan zink en aluminium ligt inmiddels al stil, schrijven de producenten.

Deze Europese crisis, en de recessie die er waarschijnlijk uit voortkomt, gaat dan ook verder dan de tragiek van opzwellende energierekeningen. Hier staat de toekomst op het spel van het Europese continent als industrieel-economisch weefsel en dus ook als unie van welvaartstaten. Want terwijl van Spanje tot Duitsland fabrieken worden stilgelegd, wordt op andere continenten de productie juist opgedreven. Bovendien dreigt de crisis de noodzakelijke energietransitie te doen stilvallen. Het is moeilijk batterijen of windmolenwieken te bouwen als de metaalfabrieken stilvallen. Zo grijpt de ene crisis al in in de volgende.

Zo beschouwd lijkt deze energieschok wel het scenario te volgen van een klassieke rampenfilm. De voorspelbare recessie is dan de aanstormende meteoriet die ons voortbestaan bedreigt, terwijl ons aller lot in handen gelegd wordt van een onwaarschijnlijk reddingsteam. Dat is in dit geval de Europese Unie en haar Commissie. Het goede, hoopvolle nieuws is: een rampenfilm loopt meestal goed af. Zal de EU dus slagen in haar missie? Het is niet onmogelijk.

Het minste wat je kunt zeggen, is dat de EU-leiders alleszins flink vaart maken met overeenstemming te zoeken over een pakket maatregelen dat tot voor kort nog werd afgewimpeld als radicaal, onrealistisch of allebei. Een heffing op de megawinsten van energiebedrijven die profiteren van de prijsschok? Het staat in de plannen van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Een plafond op de prijs voor (Russisch) aardgas? Staat er ook in.

Eenvoudig wordt het niet om zulke ideeën uitgevoerd te krijgen, en zonder risico’s zijn ze ook al niet. Uiteraard dreigde Russisch president Poetin er al mee om dan maar de hele gaskraan dicht te draaien. De kans is reëel dat hij dat echt doet, maar dan snijdt hij meteen ook de financiering van zijn eigen oorlogseconomie af. Aardgaspijpleidingen verleg je niet zomaar naar China of India.

Er is, overal in Europa, veel geweeklaag over politiek onvermogen en politieke incompetentie. Er is ook een ander perspectief mogelijk. Bekijk je het met wat meer nuchterheid, dan zie je hoe de EU-leiders opmerkelijk snel opmerkelijk eensgezind raken over een doortastende aanpak van een van de grootste crises uit de recente Europese geschiedenis. Een (harde) schok vermijden, is wellicht onmogelijk. Maar een doodsmak hoeft het niet te worden.

En misschien trekken Europese leiders én burgers dan wel de juiste les uit deze zware crisis. Namelijk dat ze het lot van het continent meer in eigen handen moeten nemen, zodat ze minder speelbal kunnen zijn in een geopolitiek stratego. En dat geldt niet alleen voor de energiepolitiek.