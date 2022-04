Het is misschien machteloosheid. Het is misschien rouw. Het is bovenal shitscheisseklotekut.

Katrin Swartenbroux is journalist bij De Morgen.

‘Shitscheisseklotekut.’

Als Paul van Ostaijen de meditatie-app Headspace zou hebben gekend, had hij in zijn bekende gedicht Marc ’s ochtends eerst zichzelf, en dan pas de dingen laten groeten.

Dag meisje met migraine en opkomende puist vuist vuist.

Hoe gaat het?

Het is een vraag die ik mezelf sinds een aantal weken stel vlak na het ontwaken. In stilte uiteraard, want ik ben allerminst geïnteresseerd in de repliek van mijn bedpartner. Het is immers essentieel om dagelijks bij jezelf even in te checken, vooraleer je dat bij anderen kan doen, bromt meditatiecoach Andy in mijn oor.

Net zo belangrijk als de vraag, echter, is het antwoord. Onder woorden kunnen brengen hoe je je voelt is niet alleen taalkundig een dingetje, het helpt ook met die gevoelens te verwerken. To name it is to tame it, zoals dat in de psychologie heet. Onderzoek heeft al veelvuldig uitgewezen dat we door het zoeken naar woorden voor onze gevoelens, andere hersengebieden gaan activeren die tegelijkertijd deze gevoelens gaan reguleren.

Zie het als een spelletje Wordle met jezelf, zo je wil. Achterhaal of je b-a-n-g, b-o-o-s, of b-l-i-j bent en deel het resultaat achteraf op je social media, zij het dat de oplossing doorgaans geen vierletterwoord is. En daarin schuilt het probleem. De meeste mensen zijn emotioneel nogal ongeletterd, hun lexicon lachwekkend gelimiteerd. Voor u zich beledigd, gekrenkt of geaffronteerd voelt: aangezien ik - letterlijk - betaald word voor mijn woordgebruik, ben ik gerechtmatigd om deze observatie te maken.

Sta me toe te staven.

Tenzij er tijdens het drukken van deze krant een bundeling met motivational quotes van Zelensky werd uitgebracht, staat een bepaalde turf vandaag al 175 weken op de eerste plek van The New York Times-bestsellerlijst in de categorie non-fictie. Niets aan The Body Keeps the Score schreeuwt “mustread!”, het is een behoorlijk technisch verslag van het jarenlange onderzoek van psychiater Bessel van der Kolk naar alle manieren waarop je lichaam onverwerkt trauma vasthoudt. Een boek dat uitgebracht is in 2015, nota bene, vindt het afgelopen jaar plots een gigantisch doelpubliek. Het vliegt uit de rekken en belandt in de vorm van citaten, selfies en memes op social media. De hashtag traumadumping is trending. Op TikTok vertellen niet-gecertificeerde therapeuten wat signalen kunnen zijn van onderdrukt trauma. Trauma, het woord, is vandaag zo alomtegenwoordig dat mediaplatform Vox het uitriep tot woord van het decennium. Toen The Atlantic verhaal ging halen bij Van der Kolk en vroeg of de voorbije twee jaar pandemie gecategoriseerd konden worden als ‘collectief trauma’ was die niet verrassend stellig. “Absolutely not.”

Wat het succes van het boek echter wel signaleert, is dat de meeste mensen mentale blutsen en builen hebben opgelopen en de nood voelen om erkend te worden in hun verwarring of ontstelling. Net daarom is het belangrijk om de juiste woorden te vinden. Taal is een teugel, maar wat je ervaart is geen trauma.

Het is misschien machteloosheid. Het is misschien rouw. Het is bovenal shitscheisseklotekut.