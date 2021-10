Het is makkelijker om te zweren dat je tegen 2050 met fossiel stopt, dan om vandaag rekeningrijden in te voeren

Bart Eeckhout is hoofdredacteur van De Morgen.

Optimisme is onze morele plicht. Ook als het gaat over de grootste uitdaging uit de recente geschiedenis van de mensheid: het afremmen - meer zit er niet meer in - van de opwarming van de aarde. Toch valt niet te ontkennen dat er een nevel van somberte over het klimaatdebat hangt, daags voor de officiële start van de klimaattop in Glasgow.

Het contrast met de ‘historische’ top in Parijs, in 2015, kan moeilijk groter zijn. Toen eindigden de toponderhandelaars met vreugdevolle zegegebaren. Terecht. Voor het eerst gingen zo goed als alle landen ter wereld akkoord met een bindend engagement om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad.

Het is natuurlijk niet uitgesloten dat ook de nieuwe top in Schotland volgende maand eindigt met een groot akkoord. Over de grond van de zaak - dat actie nodig en mogelijk is - is er geen betekenisvolle discussie meer. Maar nu de beloftes op de lange termijn stilaan de vorm moeten krijgen van verwezenlijkingen op de korte termijn, sleept de wereld met de voeten.

In Vlaanderen krijgen we dat probleem in zakdoekformaat voor de kiezen. Het is tekenend dat de Vlaamse regering daags voor de start van de top haar plannen bij elkaar moet zien te harken, als een eerstejaarsstudent die op de laatste dag voor het eerste examen begint te blokken. Het is nu eenmaal makkelijker om te zweren dat je in 2050 volledig uit fossiele brandstof bent gestapt, dan om vandaag rekeningrijden of verplichte huisisolatie in te voeren.

De schroom van de regering-Jambon is die van regeringen overal in de wereld. De Europese Unie kan dan wel in Glasgow terecht ambitieus uitpakken met haar Green Deal, ook dat is nog maar het halve werk. Nu zullen regeringen beleid moeten ontwikkelen om de mooie plannen te realiseren. De vrees voor verzet bij burgers is groot. In elk land of gewest staat er wel een populistische formatie klaar om de oogst van dat verzet binnen te halen.

De huidige energiecrisis, en de stijgende prijsinflatie die daar mede een gevolg van is, zijn dan ook een belangrijke test. Als overheden er nu niet overtuigend in slagen om hun burgers te beschermen tegen de grootste financiële en economische risico’s van een energie-omwenteling, dan zal het vertrouwen dat dat in de toekomst wel gaat lukken wegsmelten, samen met de poolkappen.

Toch is het nodig dat politici, in Vlaanderen en daarbuiten, de klimaatschroom overwinnen. Actie ondernemen zal wat kosten. Geen actie ondernemen zal nog meer kosten.

De zware overstromingen in Wallonië van deze zomer kunnen daarbij een leermoment zijn. Het is nu aan politici om een betrouwbaar plan op tafel te leggen voor een spreiding van de kosten, die solidair gedeeld worden in de eigen gemeenschap, maar ook in de bredere wereld. Onmogelijk is dat niet. Kijk, optimistisch zijn over klimaatbeleid blijkt dan toch niet zo moeilijk te zijn.