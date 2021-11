Bart Eeckhout is hoofdredacteur.

U wil het niet. Ik wil het niet. Eens te meer blijkt dat een pandemie zich weinig aantrekt van wat wij mensen te willen hebben. De vaccinatiecampagne behoedt ons voor een catastrofale herhaling van de ergste drama’s. Maar de jongste besmettingscijfers leren dat de druk op ziekenhuizen en afdelingen intensieve zorg te groot blijft om nu al geruststellend te kunnen zeggen dat we met Covid-19 maar moeten leren leven.

En dus schuifelen regeringen in Europa weer naar ingrijpender beperkingen van de bewegingsvrijheid. De ogen van velen zijn gericht op Nederland, dat fors uitpakt met een zogenaamde korte lockdown. Welke koers België vaart weten we pas volgende week, maar het staat wel vast dat ook hier een aantal schroeven steviger aangedraaid zal worden.

Dat frustreert en die frustratie is begrijpelijk. Ons was beloofd dat een of twee spuitjes een ticket voor het Rijk der Vrijheid zouden opleveren en dat er ‘nooit meer’ sprake zou zijn van een lockdown. De Belg prikte zich naar de internationale vaccinatietop, en toch dreigt het weer verkeerd te gaan. Het is iets te makkelijk om de schuld in de nek van de dansende of schransende medeburger te schuiven.

Is het virus, inmiddels anderhalf jaar ver in de pandemie, nog altijd onderschat? Zeer zeker, maar dat is toch vooral een beleidsverantwoordelijkheid. De voorspoedige vaccinatiecampagne heeft tot overmoed geleid. Scholen werden onvoldoende voorbereid op een bezetting met ongevaccineerde kinderen. Wie pleitte voor ventilatie en luchtverversing was een zeurpiet. Regio’s met lage vaccinatiegraad mochten blijven aanmodderen. En de boosterprikcampagne is te laat op tempo gekomen om de vierde golf te vermijden.

Dat had allemaal beter gekund, maar de grootste fout wellicht is dat het beleid onvoldoende ruimte heeft gelaten voor het onverwachte en het onzekere. Om de bevolking te sussen wordt finishlijn na finishlijn in het vooruitzicht gesteld, maar als de eindmeet toch weer opschuift, wekt dat juist bijkomend wantrouwen op.

Ook nu weer wordt er over het ‘voorjaar van de vrijheid’ gesproken. Hou daar toch mee op. Liever dan al te stellig een vergezicht voor te spiegelen, zouden we afspraken kunnen maken over een pakketje maatregelen dat uit de kast gehaald kan worden als een besmettingsgolf aanzwelt. Gespreksstof genoeg. Moet er een jaarlijkse coronaprik komen? Moeten we kinderen vaccineren? Gaan we scholen beter beschermen? Moet het mondmasker een seizoensgebonden accessoire worden? Idem voor de coronapas? Moet er ook voor corona een thuiswerkalarm komen?

Het is beter om nu al rustig het debat over al die punten te voeren. Zo vermijden we hopelijk dat keer op keer de toevlucht moet worden genomen tot noodmaatregelen. Paniekbeleid heeft een dubbel negatief effect. Het doet niet alleen het vertrouwen in het beleid wegsmelten, maar ook in de effectiviteit van vaccins. Dat is misschien nog erger.