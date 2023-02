ChatGPT

Met veel genoegen gelezen bij Paul De Grauwe hoe makkelijk de ChatGPT-hype te doorprikken valt als je een paar vragen stelt in je vakgebied. Mij probeerde de chatbot wijs te maken dat, pakweg, Hugo Claus de auteur was van Het Schnitzelparadijs, dat Jeroen Brouwers geboren werd in 1946 in Roermond of dat Albert I de vader was van de “huidige” koning Albert II, en dat hij verdronken was voor de kust van Marche-les-Dames.

Maar ik volg professor De Grauwe niet als die stelt dat de fouten veroorzaakt worden door het gegeven dat de chatbot een antwoord “met de grootste waarschijnlijkheid” geeft. Het kan de hoger genoemde fouten (heus maar een heel summiere greep uit de overvolle korf) alvast niet verklaren.

Ik volg De Grauwe nog minder als die stelt dat ChatGPT “bevredigende resultaten” zou opleveren “als we filosofische essays, literatuur en poëzie willen produceren”. Neemt u ook maar eens de proef op de som, en vraag de chatbot bijvoorbeeld een ‘kwatrijn voor Valentijn’ te schrijven, met een ABAB-rijmschema. Ik deed het en dit was het resultaat:

“Liefde is als een bloem

Die bloeit in de zomer

Ze bloeit in kleur en gloed

En brengt vreugde in je hart



Hoe vind je hem? Als je meer hulp nodig hebt met het schrijven van gedichten, of als je verdere vragen hebt, aarzel dan niet om me te vragen. Ik ben er om je te helpen.”

“Ik had gevraagd om het rijmschema ABAB te gebruiken.”

“Oeps, dat klopt. Hier is een kwatrijn voor Valentijn met het rijmschema ABAB:

Liefde is een prachtig gezicht

Die bloeit in de zomerlicht

Ze laat ons stralen en gloren

En maakt ons hart weer geboren”

Mij lijkt dit niet meteen een bevredigend resultaat, noch naar inhoud, noch naar vorm. Ook na een poging of 7 – en inderdaad, herhaalde excuses – slaagde de bot er nog steeds niet in een ABAB-schema te implementeren, en blonk elke “verbeterde versie” weer uit door andere taal- en stijlfouten.

Patrick Bernauw

Laat de mensen hun pleziertje?

Beste meneer Gatz, ik las uw reactie (DM 14/2)op de brief van Michiel Martin aan zijn vader (DM 11/2): “Laat de mensen hun pleziertje, ook al is het niet gezond.” U bent duidelijk zelf nog nooit geconfronteerd geweest met enig drankmisbruik of met een partner/familielid/vriend die strijdt tegen een alcoholverslaving.

Mijn levenspartner begon ook, zoals de meesten onder ons, met de o-zo-ingebakken-glaasjes-van-plezier. In naam van ons gezin kan ik vandaag met heel veel trots zeggen dat mijn levenspartner intussen al zes jaar geen druppel meer heeft aangeraakt. Het zijn daarvoor ontzettend moeilijke en ongelukkige jaren van verdriet en vechten tegen de verslaving geweest. Voornamelijk voor hem, en voor ons gezin.

We waren op een moment gekomen dat er enkel nog deze keuze was: ofwel een leven met de drankverslaving – en jezelf de vernietiging in drinken – of dat enige gegeven leven opnieuw op te pikken zonder drank met zijn fantastisch gezin. Gelukkig heeft hij de kracht en het besef gehad om de knop te kunnen omdraaien en heeft hij voor de laatste optie gekozen.

Alcoholgebruik is niet enkel ongezond, maar het heeft op zich al ontzettend veel schade, verdriet en leed toegebracht in onze samenleving. Dus beste meneer Gatz, besef dat brieven zoals die van Michiel Martin wel eens de eerste beste stap zijn om dit maatschappelijk probleem eens te meer onder de aandacht te brengen en bespreekbaar te maken. En, dat het al helemaal niet erg is en al zeker niet uncool is om niet te drinken.

Ellen Michils