Het is een tijd waarin zogezegd alles kan, maar het opgeheven vingertje is meer dan ooit aanwezig

Op 18 maart is de nieuwe single van Guido Belcanto verschenen, een duet met zangeres Petra Wilhelmina. Op de openbare radiozenders zal ‘Voor een man is het geluk van korte duur’ niet te horen zijn. De exacte reden wordt niet gegeven, maar vermoedelijk ligt de expliciete tekst ten grondslag aan deze beslissing.

Het laatste wat je kunt zeggen is dat er om de pot wordt gedraaid in dit nummer. “Als ik jou zo zie liggen met jouw wellustige lijf, alleen al naar jou zien en ik weet met mezelf geen blijf.” Net zoals: “Ik weet, als ik in jou kom, verspeel ik veel te snel al mijn vuur.” Persoonlijk hou ik wel van directe en onverbloemde communicatie, al heb ikzelf ook al met scha en schande ondervonden dat niet iedereen dat apprecieert.

We leven in vreemde tijden. Het is een tijd waarin zogezegd alles kan. Ogenschijnlijk dragen we de persoonlijke vrijheid hoog in het vaandel. We mogen relaties hebben met wie we willen, we mogen onze seksuele fantasieën uit de doeken doen en over het algemeen lijkt het alsof mensen niet moeilijk meer doen over hoe anderen aan liefde en seks komen.

Tegelijk komt er samen met deze openheid een overdreven moraliserend tegengeluid. Het opgeheven vingertje is harder dan ooit tevoren aanwezig. Het ene heeft met het andere te maken. Niet zo lang geleden zei een achttienjarige jongeman me dat hij een vrouw knap vond. Meteen daarna keek hij verschrikt op en vroeg hij me of hij dat wel mocht zeggen. Het was toch niet té seksistisch? In zulke tijden leven we dus: jonge mensen hebben zelfs schrik om te zeggen dat ze iemand knap vinden.

Zoek ik het te ver of speelt deze dubbele moraal mee in deze beslissing? Het lijkt soms alsof we met argwaan kijken naar spontane liefde en het daarbij horende liefdesspel. Want dit liedje is niet grof, aanstootgevend of beledigend, het gaat gewoon over het bedrijven van de liefde. Een vriendin haalde gisteren nog terecht aan dat Lil Kleine wel alle hitlijsten mocht domineren met zijn “bitch die een beetje mocht chillen”. Die tekst zou ik wel grof, beledigend en aanstootgevend noemen. Toch werd dat enkele jaren geleden zot gedraaid.

Zou het ondertussen zover zijn dat de VRT openheid over seks problematisch vindt? Nee toch? Ik heb het volgende voorstel. Laten we de kracht van sociale media gebruiken. Als de radio het niet wil draaien, hebben we die troef nu wel in handen. Als we nu eens allemaal dit liedje op sociale media delen met de hashtag #ikwilditopderadio. Dan valt dit liedje alvast niet in dovemansoren.

Els Lambrecht