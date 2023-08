Het is een multimiljardenindustrie die onze aandacht kaapt en daarbij en passant onze gezondheid aanvreet

Barbara Debusschere is journalist.

Kinderen zijn steeds vaker bijziend en te dik en kampen, zoals volwassenen, met een ‘brokkelbrein’. Een belangrijke oorzaak zijn de schermen allerhande waarop we dagelijks zoveel tijd doorbrengen. Zo blijkt dat terwijl één op de vier zestigjarigen bijziend is, dat nu bij kinderen één op de twee is. En dat heeft te maken met veelvuldig schermgebruik. Het lijkt niet dramatisch, want op te lossen met een bril of contactlenzen. Maar oogjes die heel vaak dicht tegen een scherm zitten, groeien in de lengte. Dat kan kale plekken in het netvlies veroorzaken en ervoor zorgen dat het netvlies loslaat of de oogzenuw beschadigd raakt.

Recent toonde onderzoek eveneens dat meer dan een op de vijf (21,7 procent) Vlaamse jongeren overgewicht of obesitas heeft. Bij het vorige onderzoek, in 2018, was dat een op de zeven. Dat jongeren dagelijks gemiddeld twee uur achter hun scherm zitten, speelt ook hier mee.

Ondertussen maken bioscoopuitbaters gewag van bezoekers die er niet in slagen een film uit te kijken zonder ondertussen te tiktokken, instagrammen of youtuben. Onderzoekers zijn niet verbaasd: jaar na jaar blijkt hoe de smartphone aan belang wint, met desastreuze gevolgen voor de aandachtsspanne en het concentratievermogen. Meerdere wetenschappers zijn ongerust over de impact van die verhakkelde aandacht op kinderhersenen die nog in ontwikkeling zijn.

Het is eenzijdig en overdreven om sociale media en smartphones dan maar weg te zetten als toxische boosdoeners die de ondergang van het avondland inluiden - zoals cultuurpessimisten dat doen. Maar dat wil niet zeggen dat we niet alerter moeten zijn voor nefaste effecten die een leven lang kunnen doorwerken.

Beter beseffen dat we als ouders een voorbeeld stellen én dat het een multimiljardenindustrie is die onze aandacht kaapt en daarbij en passant onze gezondheid aanvreet, maakt al een verschil. Als het gaat over overgewicht zijn het zelfs twee industrieën die in naam van de winst massaal op ons inwerken. Meta en co stelen onze aandacht omdat dat dollars opbrengt, waardoor wij meer scrollen en minder bewegen. De voedingsindustrie tracht ons maximaal ongezond voedsel te verpatsen omdat dat het meeste geld oplevert, waardoor wij meer en ongezonder eten.

Structurele veranderingen zijn lastig te realiseren maar werken het best. Het recht op deconnecteren op de werkvloer is een voorbeeld, net zoals het verbod op smartphones op Franse scholen. Ondertussen zijn er praktische oplossingen die, ironisch genoeg, vaak digitaal zijn. Zoals apps om de schermtijd te beperken of jezelf geregeld aan te manen even recht te staan. De oogartsen adviseren dat kinderen na twintig minuten dichtbij kijken twintig seconden in de verte turen en dat ze twee uur per dag buitenspelen. Want in de verte kijken en blootstelling aan zonlicht beschermen de kinderogen.

Mochten we allemaal dat advies van die oogartsen min of meer volgen en mochten we onze kinderen en elkaar daarin aansporen, dan zouden we collectief beter bestand zijn tegen de epidemieën van bijziendheid, obesitas en verbrokkelde aandacht. En tegen de macht van bedrijven die onze omgeving hebben veranderd in al te verleidelijke digitale spiegel- en smulpaleizen.