Het is een illusie te denken dat je de versplinterde, diverse wereld die een klas geworden is in één krachtige juffenhand kunt samenballen

Bart Eeckhout is journalist en oud-hoofdredacteur bij De Morgen en papa van John John (13) en Missy (10).

Op weg naar school met Missy kom je een vroegere kleuterjuf tegen. Dat gebeurt bijna dagelijks, op ongeveer dezelfde plek. Dat weerkerende moment zegt iets over de perfectionistische nauwgezetheid van de juf en van je dochter. Elke dag opnieuw stappen jullie op exact hetzelfde moment de deur uit. Als jullie de juf kruisen, wordt er minzaam geglimlacht en gedag gezegd, terwijl Missy zich probeert te verstoppen achter je arm, zoals ze vroeger misschien nog kon, maar nu allang niet meer. “Dit is toch nog altijd mijn lievelingsjuf”, zegt ze, terwijl jullie wegwandelen.

“Er zijn ook juf X, Y en Z”, opper je, en Missy moet toegeven dat die inderdaad ook niet mis waren. Maar deze ene heeft toch een bijzonder plekje in het hart veroverd. Dat verwondert je niet helemaal. Zou je John John vragen naar zijn lievelingsleerkracht, dan is de kans groot dat hij met dezelfde naam aankomt.

Zelf herinner je je die kleuterjuf als degene die je kinderen kortstondig, gedurende een schooljaar, wist te bekeren tot de katholieke kerk. Met de oren nog nagloeiend van de spannende Bijbel-avonturen, kwamen eerst John John en dan Missy thuis met hun samenvatting van de superheldbelevenissen van Maria en Jezus. Natuurlijk deed de juf meer dan stichtelijke verhaaltjes vertellen, maar dat ze dat kon, kinderen zo meeslepen, geeft haar een haast mythische status.

Terugdenkend aan die tijd toen je thuis op bevel van je kinderen een kerststalletje zat te knutselen, vraag je je af of hun ervaring je iets leert over wat nu eigenlijk een ‘beste’ leerkracht is. Nostalgici die menen dat alles wel weer goedkomt als de wereld weer wordt zoals hij vroeger nooit geweest is, zullen het verhaal van deze juf aangrijpen om hun gelijk te bewijzen. Want is dit geen illustratie van hoe kinderen stiekem zelf ook verlangen naar een klassieke klas waar ze gewoon moeten stilzitten en zwijgen, terwijl de juf of meester aan het bord uitlegt hoe de zaken in elkaar zitten?

Toch niet helemaal. Kordaat zijn volstaat niet meer. Het is een illusie om te denken dat je de versplinterde, diverse wereld die een klas geworden is in één krachtige juffenhand kunt samenballen. Er zijn kinderen die vooruitlopen en zich in stilte vervelen, er zijn er die vooruitlopen en daarover juist kabaal maken, er zijn er die stilletjes achterophinken en er zijn er die luidkeels achterophinken. Dat vergt niet alleen heldere afspraken en sterke verhalen, maar vooral ook empathie, het vermogen om je als juf even groot te maken als al die individuele kinderen. Er zijn veel ‘beste juffen’ die dit elke dag opnieuw naar godsvrucht en vermogen proberen te doen.

Wat vond zij nu zo leuk aan die ene juf, vraag je je dochter, terwijl jullie de schoolpoort naderen. Missy haalt de schouders op. “We hadden een vis in de klas. Dat was wel leuk.”