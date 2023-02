Het is een gevoelige vraag, maar ze dringt zich op. Staat de vrijheid van onderwijs stilaan de kwaliteit niet in de weg?

Bart Eeckhout is hoofdcommentator van De Morgen.

De grondwettelijk verankerde vrijheid wordt algemeen beschouwd als de hoeksteen van ons onderwijs. De dubbele vrijheid om zelf een school op te richten of om zelf een school te kiezen, geldt als een dogma. Het is een principe dat niet in vraag gesteld wordt en dat de grenzen van het onderwijsdebat nauwkeurig aflijnt: tot hier, en niet verder.

Het is een gevoelige vraag, maar ze dringt zich niettemin op. Staat die geheiligde vrijheid van onderwijs stilaan de kwaliteit van onderwijs niet in de weg?

Helemaal nieuw is dat vraagstuk niet. Zoals rechtskundige Johan Lievens in een inzichtelijk rapport over ‘De vrijheid van onderwijs in België’ aanstipt, legt de grondwet geen heldere kwaliteitsverplichting op aan het onderwijs. Dat geeft onderwijsverstrekkers – lees: de koepels – veel vrijheid. Die eisen ze ook assertief op, met het Grondwettelijk Hof als trouwe waakhond.

Te weinig wordt de vraag gesteld wat onderwijsverstrekkers en scholen met die vrijheid doen. De enige objectieve graadmeter is die van de internationale onderwijspeilingen. Daarin kachelt het Vlaamse onderwijs stelselmatig achteruit. De bezorgdheid daarover heet algemeen te zijn, maar over de grondwettelijke vrijheid mag niet gediscussieerd worden. Dat is vreemd, want het is net die vrijheid die toelaat dat er een groot, maar grotendeels onbespreekbaar, verschil in kwaliteit tussen scholen onderling is ontstaan. Laat dat nu net een van de pijnpunten in het kwaliteitsdebat zijn.

De kwestie is acuut. Ministerie, koepels en experts moeten de minimumdoelstellingen van de teruggeschroefde eindtermen vastleggen in het secundair onderwijs terwijl scholen hun lessenkalender aanpassen. Bekend is inmiddels het uiterst betreurenswaardige voornemen van het gemeenschapsonderwijs (GO!) om te knippen in de uren geschiedenis en aardrijkskunde. Het is onvoorstelbaar dat zo’n idee nog maar geopperd wordt op een moment dat de kennisoverdracht al zo fel onder druk staat. Het compromis om een streepje hedendaagse geschiedenis in het nieuwe vak ‘burgerschap’ onder te brengen voegt een vernedering toe aan de kwetsuur.

Het probleem zit dieper. Ook bij vakken als informatica, Nederlands of wiskunde bestaat er grote druk om de kennisdoelen vooral niet te benoemen, zo viel te lezen in deze krant. De grens is gevaarlijk dun tussen het onbenoemd laten en het verlagen van de lat.

Tegenstanders van het preciseren van kennis- en kwaliteitsnormen hangen graag het doembeeld op van ‘staatspedagogie’ als enig mogelijk alternatief. Een woord waarin het geluid van de bottines van de totalitaire staat doorklinkt. Terwijl er tussen amper controleerbare vrijheid en staatspropaganda toch nog ruimte moet zijn voor ander en beter beleid.

Dit is niet alleen een princiepskwestie. Kennis is de belangrijkste grondstof die in dit gewest te ontginnen valt. Dat maakt van onderwijs als kennisontginner een cruciaal strategisch beleidsdomein voor welvaart en welzijn, net als pakweg energiebevoorrading. Het zou dan ook geen zonde tegen een dogma mogen zijn dat de staat zich de kwaliteit van onderwijs aantrekt, maar juist een plicht.