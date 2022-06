Het is een feestje. Het is een barbecue. Mogen wij ook een gewoon sociaal leven hebben?

Aya Sabi is auteur van Verkruimeld land. Haar column verschijnt tweewekelijks.

We bevinden ons op een gezellige barbecue, iedereen praat over koetjes en kalfjes. Ik heb gekookt. Er zijn aardappelen uit de oven, er is een salade van rode bieten, rucola, olijven en fetakaas. Er is een rijstsalade van tonijn, mayonaise, maïs en wortelen en – het allerbelangrijkste – er is knoflookbrood.

De vrouw over wie deze column zal gaan, zegt dat ik ‘trouwmateriaal’ ben omdat ik goed kan koken. Dat vind ik nogal conservatief en vrouw- en manonvriendelijk. We zouden vrouwen maar reduceren tot hun kookkunsten. We zouden mannen maar reduceren tot mensen die een levenspartner kiezen op basis van kookkunsten. Maar ik zeg er niets van, want het is een compliment en het is goedbedoeld.

Op een gegeven moment draait ze zich naar mij om, de groep valt stil. Ze kondigt aan dat ze een ‘intrusieve’ vraag wil stellen. Zelfkennis is het begin van alle wijsheid, denk ik. Het begin. Ze vraagt me waarom ik een hoofddoek draag. Ik antwoord: “Dat vind ik een rare vraag, want ik vraag jou toch ook niet waarom je een zwarte broek draagt.”

Wat volgt, is een ellenlange uitleg over waarom zij die ochtend voor een zwarte broek gekozen heeft, over waarom ze vandaag platte schoenen draagt, maar normaal gezien hakken draagt omdat ze zo mannen dwingt om in haar ogen te kijken. Ik heb medelijden met haar, hoe ze op een feestje met een ongedwongen sfeer aan de hele groep zo’n onnozele uitleg moet doen. Als je de uitleg zelf moet doen, voel je pas hoe stupide het is. Ze heeft de vraag echter gesteld hoewel ze weet dat het niet de juiste plek en niet het juiste tijdstip is om de vraag te stellen.

Het is altijd goedbedoeld, is het excuus. Dat is misschien wel zo, maar het is zo vervelend. Dat je dingen niet begrijpt, is je volste recht. Dat ik niet aan Jan en alleman steeds opnieuw een uitleg moet doen is ook mijn volste recht. Een vriendin vertelde me ooit dat ze het zo zat was dat er op elk feestje van haar verwacht werd dat ze haar pijnlijke adoptieverhaal opnieuw en opnieuw deed omdat ze iedere keer dezelfde vraag kreeg. Waar kom je vandaan? Het is een feestje. Het is een barbecue. Mogen wij ook een gewoon sociaal leven hebben?

Nu het zomer is, vraagt men me steeds opnieuw of ik het niet te warm heb. Natuurlijk heb ik het warm, het is meer dan 30 graden. Ik zou naar de dokter moeten als ik het niet warm zou hebben. Maar het is niet noodzakelijk dat ik het warmer heb omdat ik me bedek. De juiste stof kan ook juist beschermen tegen de hitte en de schadelijke stralen van de zon. Maar ik zit toch ook niet tegen mensen te zeggen dat ze zich moeten bedekken om het minder warm te hebben of zich te beschermen tegen de zon. Doe maar lekker waar je zin in hebt. Het kan me eerlijk gezegd ook helemaal niets schelen hoe iemand zich kleedt of waarom.

Achteraf zei ze nog dat ze mij conservatief vond. “Je kent haar niet eens”, was het antwoord van mijn kennis. Haar opmerking dat ik trouwmateriaal zou zijn vond ik net nogal conservatief. Dat is een beetje 1922, vond ik, maar goed.