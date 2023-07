Het is duidelijk dat Didier Reynders zijn laatste woord nog niet gezegd heeft. Georges-Louis Bouchez is gewaarschuwd

Alain Gerlache overschouwt de politieke actualiteit. Zijn column verschijnt op maandag.

Krijgen we na de ‘verjonging’ de ‘revival’? Harrison Ford (80) viert triomfen met Indiana Jones and the Dial of Destiny. Renault kondigt de terugkeer van de R5 aan. In De Morgen valt Paul Goossens Mia Doornaert aan. Vorige vrijdag was Jean-Marie Dedecker in Terzake te gast over een mogelijke doorstart van Lijst Dedecker. De stichter van LDD hield zich meesterlijk op de vlakte en gaf terloops een steek aan het jeunisme in de politiek.

Toch was het paradoxaal genoeg een jonge politicus die ermee brak! Toen Conner Rousseau in 2020 de benoeming van Frank Vandenbroucke als vicepremier en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid in de nieuwe Vivaldi-regering aankondigde, was dat een enorme verrassing. Niet alleen omdat de bekendmaking op Instagram gebeurde, met een selfie van de voorzitter van de socialistische partij en op de achtergrond de minister, onder een controversiële maar doeltreffende kop: ‘He’s back, bitches’.

De echte verrassing was dat Conner Rousseau, die de vernieuwing van de uitgebluste socialistische partij moest incarneren, een oude rot koos als boegbeeld in de federale regering en als minister van Volksgezondheid, in volle pandemie een cruciale post. Die onverwachte terugkeer was een meesterlijke zet, die bijdroeg aan Rousseaus geloofwaardigheid in de partij en in het Belgische politieke landschap. Later bleek het geen one shot of persoonlijke mediastunt te zijn, maar een echte strategie die continuïteit met vernieuwing combineert – zoals de naam Vooruit perfect symboliseert. Het is niet bij Vandenbroucke gebleven. Ex-voorzitter Caroline Gennez volgde in december 2022 Meryame Kitir op als minister van Ontwikkelingssamenwerking. In Gent komt voormalig minister Freya Van den Bossche weer op de voorgrond, op de Stadslijst van burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) – op lokaal vlak dus, maar met een strategische inzet.

Ondanks de mediarivaliteit met zijn generatiegenoot Conner Rousseau en zijn hekel aan Frank Vandenbroucke heeft Georges-Louis Bouchez verleden week net hetzelfde gedaan na het ontslag wegens gezondheidsredenen van gemeenschapsminister Valérie Glatigny. Om haar op te volgen, is de voorzitter van de MR een oudgediende gaan zoeken, de Brusselse Françoise Bertieaux. Nadat ze 15 jaar lang de liberale oppositie in de Franse Gemeenschap had geleid, stapte ze na de laatste verkiezingen uit de politiek om haar man naar New York te volgen, waar ze zich aan haar passie voor het schilderen wijdde.

Op haar 64ste maakt ze nu een onverwachte comeback in de politiek, met het voordeel dat ze meteen volop aan de slag kan. Op enkele maanden van het einde van de legislatuur telt dat. Die rationele keuze, die binnen de MR in goede aarde valt, steekt schril af tegen de verrassende benoeming, een jaar geleden, van Hadja Lahbib als minister van Buitenlandse Zaken. De voorzitter van de MR heeft inmiddels kunnen merken welke schade de benoeming op die post van een populaire maar politiek en diplomatiek onervaren personaliteit heeft aangericht, zowel binnen als buiten de partij.

Toeval of niet, voormalig voorzitter van de MR en voormalig minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders, een voorganger van zowel Georges-Louis Bouchez als Hadja Lahbib, laat opnieuw van zich horen. Sinds hij Europees commissaris van Justitie werd had hij zich amper over de Belgische politiek uitgesproken. In Le Soir (05/07) neemt hij geen blad voor de mond. De visakwestie? “Een knoeiboel die het imago van het land beschadigt!” Men had het probleem veel vroeger moeten aanpakken maar “dat is een reflex die je krijgt na jaren regeringswerk”.

Over Georges-Louis Bouchez: “Je moet niet elke keer, over elk onderwerp, een confrontatielogica kiezen”. Over de deelname van GLB aan het VTM-programma Armed Forces: “Ik had het niet gedaan. Als je in de Vlaamse media aanwezig wilt zijn, moet je vroeg of laat in hun taal kunnen antwoorden”. Over zijn eigen politieke toekomst: “Na de vakantie zal ik u vertellen of er zaken zijn die mij meer interesseren dan de Europese lijst”.

Het is duidelijk dat Didier Reynders – ook 64 en ooit een vroegrijp talent onder Franstalige liberalen – zijn laatste woord nog niet gezegd heeft. Zijn oud-kabinetsmedewerker Georges-Louis Bouchez is gewaarschuwd.