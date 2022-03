‘Het is de bocht die je wist dat zou komen’: Bart Eeckhout over Groen en de kernuitstap

Bart Eeckhout is hoofdredacteur.

Het is de bocht die je wist dat zou komen. Vasthouden aan de kernuitstap, en dus aan een relatief hogere afhankelijkheid van duur gas, was al een wankele onderneming sinds de energiecrisis losbarstte. De oorlog in Oekraïne heeft er politieke kamikaze van gemaakt. Dat hebben Groen en Ecolo nu ook ingezien. In het diepst van hun gedachten blijven de groenen overtuigd van het heil van een nucleaire exit, en dat is hun goed recht, maar dit is geen goed moment om een redelijk zekere, redelijk veilige en redelijk schone energiebron af te sluiten.

De groenen hebben anders wel een treffende dag gekozen om de nucleaire bocht aan te snijden. Juist nu bereikt de gasprijs op de internationale markten een recordhoogte. Minstens even zorgelijk is dat de verwachting helemaal weggesmolten is dat de prijzen bij warmer weer en lager verbruik wel weer naar een normaler niveau zouden dalen. Experts voorspellen dat ook in de komende jaren dezelfde recordprijzen genoteerd kunnen worden.

Lees ook De groenen laten de kernuitstap stilaan varen, maar dat komt met een prijs

Dat is slecht nieuws voor de consument, voor u en mij dus. Klanten die de voorbije tijd nog enigszins beveiligd werden door een vaste contractprijs, zullen de komende tijd die bescherming verliezen. De hoge energieprijzen zijn of worden een ravage in vele huishoudens. Het is niet helemaal duidelijk of de verschillende regeringen van dit land zich daar al voldoende van bewust zijn.

De met de dag gruwelijker wordende oorlog in Oekraïne biedt een zeer goede, principiële reden om zo snel mogelijk verlost te raken van de afhankelijkheid van gas en olie uit Rusland. Van de boer in het Kremlin moeten we geen eieren meer willen. Maar de onzekerheid ten gevolge van de oorlog maakt ook duidelijk welke risico’s die afhankelijkheid meebrengt voor de portemonnee van gezinnen en bedrijven.

Uitstel van de kernuitstap is een aantrekkelijk symbool voor een regering die daadkracht en voortschrijdend inzicht wil tonen, maar als verzekering tegen hoge energiefacturen schiet het schromelijk tekort. Meer zal nodig zijn. Op dit punt heeft de federale minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) overschot van gelijk. Het moet nu ook gaan over een structurele verlaging van de btw op gas en elektriciteit. Niet goed voor het staatsbudget en eigenlijk ook niet goed voor het klimaat, maar ook hier geldt dat de oorlog de taboes moet doen sneuvelen. Hetzelfde geldt voor een accijnsverlaging op brandstof.

En eigenlijk geldt hetzelfde ook voor een versnelde en fors verhoogde steun voor isolatie, voor meer investering in windenergie en voor een hervorming van de elektriciteitsfactuur – bevoegdheden van de Vlaamse regering. In een ideale wereld zouden de diverse regeringen van dit land samenzitten over een gecoördineerd beleid dat de Belg beschermt tegen de energiestorm. Maar om dat politiek taboe te laten sneuvelen, is wellicht meer nodig dan een oorlog aan de poorten van Europa.