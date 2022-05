Het is dat zijn nieuwe tanden hem in de weg zitten, anders geeft Klopp de uitverkorenen ook nog een tongzoen

Mark Coenen is columnist.

De interessantste analyse van de nipte winst van Liverpool, dat met één penalty verschil Chelsea versloeg in de FA Cup zaterdag, kwam van Geir Jordet, een Noor die aan een Noorse universiteit sportwetenschappen doceert. Het lag blijkbaar aan de trainer, of tenminste toch aan hoe die zich gedroeg na het laatste fluitsignaal.

Op Twitter legt @GeirJordet dat loepzuiver uit, met foto’s erbij om zijn stelling te bewijzen. In die vijf minuten tussen het laatste fluitsignaal en de eerste strafschop zie je het verschil tussen een zelfzekere, goed voorbereide knuffelbeer en een nog zijn weg zoekende, weifelende koele kikker.

Jürgen Klopp versus Thomas Tuchel: twee Duitsers met een petje op, die het gemaakt hebben in de voetballerij. Wie ooit een bewijs zoekt dat lichaamstaal en psychologie een prestatie kunnen beïnvloeden, die vindt dat hier.

Geen twee minuten na het affluiten van de match weten de spelers van Liverpool wie de strafschop zal moeten nemen. Een cadeau is dat na een wedstrijd waarin zoveel op het spel staat nooit, maar Klopp maakt er bijna een spelletje van. Door er geen spelletje van te maken, want hij weet perfect wie hij daarvoor heeft uitgekozen nog voor het einde van de match en hij meldt die opdracht aan elk van de spelers persoonlijk, afsluitend met een grote beer-gelijke omhelzing.

Het is dat zijn nieuwe tanden hem een beetje in de weg zitten, anders zou hij de uitverkorenen ook nog een tongzoen gegeven hebben. Daarna is het tijd om te dollen, mopjes te maken met Van Dijk en omstanders zo hard op de rug te kloppen dat een verzorger er een hernia aan overhoudt.

Wat een verschil met de gecrispeerde Tuchel, die eerst al veel meer tijd nodig heeft om een lijstje te maken en daarna de spelers voor het oog van de groep vraagt of ze de strafschop willen nemen; qua sociale druk kan dat tellen. Je ziet de onzekerheid op het gelaat van de gelaten spelers.

Omdat Liverpool eerst klaar is met het huiswerk voor de penalty shoot-out staan ze ook het eerst in de middencirkel, aan de kant van de bank, waardoor er tijdens de strafschoppenreeks nog gecommuniceerd kan worden met de trainingsstaf. Het is een detail, maar details zijn belangrijk, zeker in een psychologische veldslag die beslist over winst of verlies.

Wie goed wil scoren onder grote druk heeft proactieve voorbereiding, een slimme uitvoering en een warme communicatie nodig, schrijft Jordet. Ik stel dan ook voor dat Klopp na het lopende seizoen gaat onderhandelen met Poetin.

De oorlog is voorbij in juli, schat ik.