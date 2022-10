Het is contradictorisch dat het verhaal van een vrouw die vroeg om discretie zo gedetailleerd in de publieke sfeer terechtkomt

Liesbet Stevens is adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en experte seksueel strafrecht.

Hoe zou jij reageren wanneer je huis afbrandt? Rustig nadenken welke stappen je gaat nemen in je verzekeringsdossier of in paniek om hulp roepen? Het lijkt een gekke vergelijking, maar dit is wat slachtoffers van seksueel geweld meemaken. Er overkomt hen iets overweldigend. Iets dat hun hele wereld kapot maakt. Ze hebben zo snel mogelijk hulp nodig, zonder dat ze al bedacht moeten hebben welke (gerechtelijke) stappen zij willen ondernemen. En of ze überhaupt met hun verhaal naar buiten willen komen. Maar dat lijken we als maatschappij soms te vergeten.

Het is erg contradictorisch dat een kwetsbaar verhaal over seksueel geweld bij een jonge vrouw die vroeg om discretie, zo gedetailleerd in de publieke sfeer terechtkomt. Het is de taak van de media om te berichten over nieuws, maar staan we hierbij voldoende stil bij de gevolgen voor het individuele slachtoffer in de zaak en slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag in het algemeen? Schrikken we hen zo niet net af om te spreken? Verhogen we de drempel niet tot hun ‘Eerste hulp bij verkrachting’?

Luister Podcast Duidelijk: Na de verkrachting door professor F.D.: ‘Strijd tegen grensoverschrijdend gedrag moeten universiteiten elk jaar opnieuw voeren’

In vier punten pleitte Maïka De Keyzer in deze krant voor verbetering van het beleid rond seksueel grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs: een professioneel en extern meldpunt, een beter tuchtreglement, systematische begeleiding van slachtoffers en responsabilisering van medewerkers.

Graag zou ik daar nog een belangrijk punt aan toevoegen: de “EHBV-kit”. Mocht er een kit bestaan voor de eerste hulp bij verkrachting, dan zou dit erin zitten: discretie, autonomie en psychologische bijstand.

In eerste instantie moeten slachtoffers hulp kunnen vragen in alle veiligheid en vertrouwen. Zonder bang te moeten zijn dat hun verhaal in de openbaarheid terecht zal komen of meegesleurd te worden in een procedure waar ze misschien niet in willen zitten.

Autonomie is een tweede essentiële component voor herstel. Dit is ook één van de belangrijke pijlers binnen de zorgcentra na seksueel geweld: het slachtoffer heeft de controle. Die bepaalt welke onderzoeken wel of niet uitgevoerd worden, wanneer en door wie. Er zal niet (opnieuw) iets gebeuren waar het slachtoffer niet akkoord mee gaat.

Hierdoor krijgen ze ook toegang tot dat derde aspect van de noodzakelijke eerste hulp: een professionele gesprekspartner. Een psycholoog die luistert naar hun verhaal en meteen de mythes doorbreekt die zich anders vastzetten in hun hoofd. “Neen, het is niet jouw schuld. Neen, je bent niet vuil of besmeurd. Neen, je bent niet alleen.”

Want de impact van seksueel geweld kan enorm zijn. Zo krijgt 70 procent van de slachtoffers van verkrachting te maken met symptomen van posttraumatische stressstoornis. Ze raken het vertrouwen kwijt, in zichzelf en anderen. Daarom is het zo belangrijk dat we discretie, autonomie en ondersteuning centraal stellen. In de eerste hulp maar ook daarna. Nadat een slachtoffer er eventueel voor kiest om gerechtelijke stappen te zetten. We zouden dit als samenleving moeten ondersteunen door ons af te vragen of ons recht op informatie zwaarder moet doorwegen dan het recht van de slachtoffers op discretie, autonomie en herstel.