Het is best goed leven in Vlaanderen

11 juli

Ik ben Vlaamse maar werk al jaren in Brussel en kom via mijn werk in contact met mensen van over de hele wereld. Door de jaren heen is het me meer en meer beginnen opvallen dat Vlamingen inderdaad te bescheiden en zelfs negatief zijn over hun eigen regio, en bij uitbreiding hun land, zoals Els van Doesburg in haar jongste column treffend schrijft (‘Vlaamse bescheidenheid’? Dat is mooi tot het oikofoob wordt’). Terwijl het hier best goed leven is, van het klimaat over de mentaliteit tot de sociale zekerheid. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Ik ben dan ook altijd de eerste om in te gaan tegen die negativiteit, die – zo stel ik vast – besmettelijk is en ervoor zorgt dat ook mensen van buiten Vlaanderen zich nogal eens laatdunkend uitlaten over Vlaanderen en België.

Dus ik voel me erg gesteund door de column van mevrouw Van Doesburg en wil haar hiervoor bedanken – ook al komt deze dan van een “halve Hollandse”.

Ellen Dumez



Maximumsnelheid

Met toenemende bewondering kijk ik naar de huidige rechts geïnspireerde Vlaamse regering. Ik, als linkse rakker, die iets moet doen met mijn matten volgens onze rechts geïnspireerde medeburgers, heb nu eindelijk het flits(?)licht gezien.

Zoals beloofd wordt met ‘daadkracht’, met ‘moed’, met ‘doorzicht’ en met ‘duidelijke signalen’ het energie-bevoorradingsprobleem, de toenemende verkeersagressie en het oplopende aantal doden en gewonden in het verkeer aangepakt met een zeer krachtig plan dat bijvoorbeeld inhoudt dat er nu vanaf 129 kilometer per uur geflitst zal worden op de snelwegen die het ongeluk hebben Vlaanderen te doorkruisen!

Ik ken er eentje die blij zal zijn. De burgemeester van Middelkerke zal nu een iets kleinere verkeersovertreding begaan elke keer dat hij kostbare tijd moet gaan verliezen in Brussel.

Marc Panaye, Kaprijke