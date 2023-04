Het is aan ons allemaal om de onafhankelijkheid van rechters te verdedigen

Vincent Van Quickenborne (Open Vld) is minister van Justitie

“La force ne créant pas le droit.” Die zin prijkt in grote letters aan de ingang van mijn kabinet. Een van de dapperste uitspraken ooit door een Belgische rechter. Macht maakt geen recht. Het antwoord van het Hof van Cassatie op een bevel van de Duitse bezetter tijdens WO I om Belgen te deporteren voor dwangarbeid. Onze rechters hadden de moed zich tegen de dreiging van geweld door de Duitsers te verzetten.

Het herinnert mijn medewerkers elke dag aan het belang van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. De dijk die onze rechtsstaat vrijwaart van dwang en onze democratie beschermt tegen de woelige golven van de geschiedenis. Vandaag, op de Dag van de Rechtsstaat, doen we er goed aan om na te gaan welke barsten de stabiliteit van deze dijk bedreigen.

Want elke dijk kan breken. Door extreme omstandigheden - een honderdjarige storm, zo u wil - zoals een Wereldoorlog, maar evengoed door geleidelijke erosie. Een staatssecretaris voor Asiel en Migratie die campagnes start tegen zogeheten ‘wereldvreemde rechters’. Of de Vlaamse minister van Justitie zélf, nota bene, die een rechterlijke uitspraak bekritiseert met de hashtag #TeLageStraf. Voorbeelden van kleine, maar desalniettemin gevaarlijke golven die aan de fundamenten van onze rechtsstaat vreten.

Daar stopt het helaas niet. De grootste partij van ons land vindt rechters ‘activistisch’ als ze uitspraken doen waar zij het niet mee eens zijn. Volgens hen moeten rechters zich schikken naar ‘de volkswil’. Griezelig. Wie bepaalt wat die volkswil is? Dat geen meerderheid van de mensen voor extremisten stemt, garandeert niet dat de rechtsstaat veilig blijft. Zet je de deur op een kier, dan duwen extremisten die verder open. Dat zien we in andere landen.

Vodje papier

Israël, bijvoorbeeld. Honderdduizenden trokken daar de straten op. Mensen van links en rechts. Om te protesteren tegen politieke invloed in de benoeming van rechters, beperking van hun jurisdictie en vooral de mogelijkheid voor het Israëlische parlement om beslissingen van rechters ongedaan te maken. Op vraag van extremistische coalitiepartners die nauwelijks meer dan 10 procent van de stemmen halen. Vergelijkbare dingen in Polen en Hongarije, dichter bij huis. Zonder dat een meerderheid van de bevolking ooit voor de afschaffing van de rechtsstaat stemt. Het toont keer op keer: zet je de sluisdeur van onze principes op een kier, dan wrikken extremisten die verder open.

Bij ons zal dat niet gebeuren, hoor ik u denken. Onze democratie is bijna 200 jaar oud en ligt in het hart van de Europese Unie. We hebben democratische verkiezingen en een sterke Grondwet die onze rechten en vrijheden waarborgt. Toch?

Vergeef me dat ik dat gemakzuchtig noem. Onze rechten zijn maar een vodje papier als ze niet gegarandeerd worden door rechters. Ook China ondertekende de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Veel succes om u hierop te beroepen in een Chinese rechtbank. Elke westerse waarde van democratie, vrijheid en mensenrechten is onbestaande als die niet gegarandeerd wordt door de rechterlijke macht. Zij zijn het enige dat tussen ons en de dictatuur van de willekeur staat.

Niet dat er geen kritiek op justitie mag zijn. Integendeel. Justitie moet een afspiegeling zijn van de waarden en normen in de samenleving. Loopt dat mank, dan is het aan de pers en publieke opinie om dat aan te kaarten. Zelf moet justitie ook nog transparanter communiceren. Daarom maken we binnenkort vonnissen en arresten digitaal toegankelijk voor het grote publiek. We werven ook parketwoordvoerders en vonnisvoorlichters aan om helder, maar genuanceerd de beslissingen uit te leggen. Kritiek en debat zijn wenselijk, nodig zelfs, maar zonder de rechterlijke macht als dusdanig in vraag te stellen.

Vincent Van Quickenborne: 'Elke keer dat wij een aanval op de rechtsstaat laten passeren, hoe lichtzinnig die ook lijkt, dragen wij bij tot de erosie van de dijk.' Beeld BELGA

Aan keukentafel en toog

Want we hebben een lange weg afgelegd sinds de middeleeuwen. Naar steeds meer zelfbeschikkingsrecht en emancipatie, verlichting en gelijkheid, vrijheid en rechtvaardigheid. Wie nu eist dat de overheid zich boven de rechter kan plaatsen, heeft daar werkelijk geen snars van begrepen. Die bedreigt de westerse waarden waar niet enkel de rechters in 1916, maar ook onze voorouders zo hard voor hebben gevochten.

Wie denkt dat dit een debat voor professoren is, vergist zich. We beseffen te weinig hoe de rechtsstaat ons allemaal beschermt. Komt u ooit in een conflict met de overheid, dan is het enige waar u op kan rekenen dat de rechter de wetten eerlijk en rechtvaardig toepast. Dat men nu aan die overheid het recht wil geven om uitspraken van rechters te negeren, zal ik als liberaal en als democraat nooit aanvaarden.

En wie denkt dat we dit niet zelf in de hand hebben, maakt een even grote fout. Elke keer dat wij een aanval op de rechtsstaat laten passeren, hoe lichtzinnig die ook lijkt, dragen wij bij tot de erosie van de dijk. Het is aan ons allemaal om de onafhankelijkheid van rechters te verdedigen. Om in de stroming te gaan staan en golfbreker te zijn. Aanvallen op rechters te veroordelen. En telkens opnieuw te benadrukken hoe belangrijk dit is. Al is het maar thuis aan de keukentafel, op sociale media of aan de toog.

Enkel zo beschermen we onze vrijheid als individu tegen extremisten en de tirannie van de meerderheid. Laat politici u nooit van het tegendeel overtuigen.