Het is 1 juli: vergeet voortaan De Winter!

Marc Van Ranst is viroloog aan de KU Leuven. Zijn column verschijnt tweewekelijks, afwisselend met Els van Doesburg.

Elke dag is conform mijn optimistische geaardheid mijn favoriete dag van het jaar, maar 1 juli is sinds zolang ik mij kan herinneren nog meer favoriet dan de andere dagen. De zomer mag dan wel meteorologisch op 1 juni en astronomisch op 21 juni beginnen, maar voor een kind is 1 juli de enige echte start van de zomer en die eindeloze 2 x 31 vakantiedagen. Op 1 juli duren die negen weken nog een zalige eeuwigheid. Op 1 augustus is die eeuwigheid letterlijk en figuurlijk al een heel stuk minder altijddurend, en op 1 september begint weer de herfst, het boeken kaften en het aftellen naar Sinterklaas.

In juli en augustus moeten we dus puur en onverdund genieten van, zoals Felix Timmermans het beschreef in Pallieter, “Het feest van den langen zomer: de heette stond op de wereld geduwd, en ’t sap kookte in de boomen. De hooven zagen rood van de kersen en de velden geel van ’t graan”. En als er al eens “zoete, malsche regens de aarde vettig hielden”, dan kon Pallieter steeds hopen dat de volgende ochtend de zon weer “lijk een warme adem op zijn wit hemd” zou blinken. Ik herinner mij als kind kwakkelzomers met wekenlang regen. Toch ging ik elke avond naar bed met de gerechtvaardigde hoop dat het de volgende dag stralend buitenspeelweer zou kunnen zijn.

Dat kon, want wij hadden Armand Pien, rechtstreeks vanuit Bokrijk, als weerman op de BRT-beeldbuis: ‘Pientje de leugenaar’ wiens weerbericht altijd klopte, ware het niet dat het weer zich vaak niet aan zijn weerbericht hield. Armand Pien bouwde tijdens het weerpraatje zijn voorspellingen op met behulp van een waskrijtje, een hogedrukgebied boven de golf van Biskaje, en een reusachtige koolraap die net geoogst was in Slypskapelle. En dus bleef er bij elke omineuze voorspelling van buien steeds een bijzonder riante marge voor hoop op zonnig weer.

Die hoop was toen cruciaal voor onze levensvreugde. Die hoop kennen we vandaag niet meer. Nu fabriceren satellieten en supercomputers met een verbluffende maar ook ontnuchterend kille nauwkeurigheid weermodellen voor veertien dagen. De enige overblijvende onzekerheid is of de buien zaterdag om 14.00 uur, dan wel om 14.06 uur zullen starten. Ik mis de ambachtelijke weersvoorspellingen die ruimte lieten voor hoop.

De grootte van de grote vakantie stond recent even onder druk. Onderwijsexperts vinden die te lang en willen ze inkorten met twee weken omwille van het “zomerverlies”. Als een vakantie te lang duurt, verliezen vooral sociaal zwakkere leerlingen een stuk kennis, en dan moet dat in het begin van het nieuwe schooljaar worden ingehaald. In ruil voor een kortere grote vakantie wil men de herfst- en krokusvakanties met een week verlengen.

In Vlaanderen bleken er te weinig voorstanders voor een kortere grote vakantie. Zowel leerkrachten, leerlingen als vakbonden willen de grote vakantie liefst groot houden. In Wallonië gaan ze die verkorting van de grote vakantie wel invoeren. Daar begint het schooljaar reeds op maandag 29 augustus en stopt het pas op 7 juli 2023. Bende uitslovers, die Walen: liever moe dan lui! De Vlaamse overheid gaat nu kijken hoe dat experiment verloopt in Wallonië. En na 2024 zullen we waarschijnlijk zeggen dat die verkorting van de grote vakantie eigenlijk origineel een Vlaams idee was, en gaan we het voorbeeld van Wallonië wellicht volgen.

Ik moet nog iets bekennen. Na de publicatie van mijn vorige column kreeg ik telefoon van de hoofdredacteur. “Van Ranst,” zei hij, “we betalen je fortuinen om columns te schrijven, en ze worden redelijk goed gelezen. Na elk stuk staan de mensen in rijen van vier aan te schuiven om zich op te geven als nieuwe abonnee.” “Dat doet mij plezier, meneer de hoofdredacteur”, wierp ik blijmoedig op. “Jaja, Van Ranst, maar we hebben ook een handjevol Vlaams Belang-lezers die om de twee weken na het moeizaam doorploegen van jouw column telkens opnieuw dreigen met het opzeggen van hun niet bestaand abonnement.”

“Zou je niet eens een column kunnen maken zonder het Vlaams Blok of haar gouwleiders te vernoemen? Schrijf eens iets mooi over de seizoenen of de nakende zomervakantie.” Goede raad van de hoofdredacteur moet je altijd ter harte nemen, en ik ben fier dat het deze week gelukt is. Maar ik voel nu al dat ik dit voorbeeldig gedrag geen ganse zomer ga kunnen volhouden. Ik ben ook maar een mens. En nu maar hopen dat de hoofdredacteur de titel van deze column niet gaat opmerken.