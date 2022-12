Het individueel signaal van de zeventigplussers is een welgekomen afwisseling tussen alle sombere conjunctuurvoorspellingen

Bart Eeckhout is hoofdcommentator.

Toen een collega laatst in een podcast van de krant vroeg welke hoopgevende trend uit 2022 te onthouden valt, zat ik met de mond vol tanden. Ik kon niet meteen iets bedenken in een jaar dat zich laat samenvatten in een oorlog in Europa, een energiecrisis en prijsschok en binnenlands beleid in de greep van wantrouwen en wanhoop. Dat stoorde me zeer. Ik was toch zeker niet ook zo’n sombere ondergangsdenker geworden?

Inspiratie kwam uiteindelijk van bij de betreurde Stijn De Paepe, modern rederijker en de huisdichter die ons dit jaar ontviel en die we nog dagelijks missen. “Zoek Het niet te ver”, zei Stijn in een van zijn laatste interviews. ‘Het’ staat voor het geluk, het, welja, goede. En dat zit vaak in een klein hoekje, dat buiten beeld blijft in nieuwsverslaggeving.

Dat goede was vast en zeker ook het afgelopen jaar sterk aanwezig. Zonder de pretentie van een trendwatcher te willen hebben, zou ik ‘weerbaarheid’ tot hoopvolle tendens van 2022 benoemen. Veerkracht, resilience in het Engels. De veerkracht, in de eerste plaats, van zovele mensen in Oekraïne die een machtig, buitenlands leger over hun land zagen denderen. En die terugvochten, met succes, tot verbijstering van Vladimir Poetin en tot bewondering van een groot deel van de rest van de wereld.

Ook dichter bij huis werd weerbaarheid getoond. In de vele gezinnen die spontaan de deur openden voor vluchtelingen uit Oekraïne bijvoorbeeld. Oké, op die hulpactie is kritiek mogelijk – over het contrast met de opvang van reguliere asielzoekers, om maar iets te noemen. Het neemt niet weg dat in vele huishoudens ‘engagement’ plots geen ouderwets woord meer bleek te zijn, maar wel iets wat je gewoon doet.

Zich smijten

In andere domeinen merk je dezelfde aandrang van mensen om zich te smijten in een samenleving die door elkaar geschud is door een pandemie en oorlogsdreiging. Om niet enkel aan de zijlijn te blijven staan met klachten en kritiek, hoe legitiem die ook kan zijn. Kijk naar het Vlaamse onderwijs, dat gebukt gaat onder een tekort aan leerkrachten. Dat gebrek is niet weg, maar liever dan het mee aan te klagen, beslisten nogal wat ‘zij-instromers’ om hun loopbaan om te gooien en zelf de handen uit de mouwen te steken in de klas.

Hetzelfde kan gezegd worden van de zestig- en zeventigplussers die beslissen om toch aan de slag te blijven of weer te gaan werken. Enkelen stonden deze week nog in de krant. Ze zijn met te weinig om de werkzaamheidsgraad structureel omhoog te jagen, maar hun individueel signaal is een welgekomen afwisseling tussen alle sombere conjunctuurvoorspellingen.

Wat al die kleine verhalen verbindt, is de moed om niet bij de pakken te blijven zitten. Het is de vertaling van de woorden die de Amerikaanse president John F. Kennedy destijds bij zijn aantreden uitsprak. “Ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country.” Die gedachte is ook vandaag nog altijd een motor van vooruitgang en welzijn. Een motor die we soms weleens durven te vergeten.

De redactie van De Morgen wenst u alle goeds in het nieuwe jaar. Zoek Het niet te ver, maar kijk waar Het ligt.