Het idee van Zweden als een land van gelijke kansen is vervlogen

Elisabeth Asbrink is de auteur van 1947: Where Now Begins, Made in Sweden: 25 Ideas That Created a Country en And in the Vienna Woods the Trees Remain.

“Helg seger.” Die twee woorden uit de mond van Rebecka Fallenkvist, een politica van de extreemrechtse Zweden Democraten, die in de Zweedse verkiezingen van vorige week 20 procent van de stemmen haalden, deden een huivering door het land gaan. Niet vanwege hun betekenis (‘weekendoverwinning’), wel door hun klank. Want ‘Helg seger’ verschilt slechts één letter van ‘Hell Seger’, de Zweedse vertaling van de nazigroet ‘Sieg Heil’.

Zweden, een land dat trots is op zijn sociaaldemocratie, tolerantie en rechtvaardigheid, is geschokt. Maar eigenlijk had dit incident geen verrassing mogen zijn. Extreemrechts is immers in het voorbije decennium voortdurend gegroeid. Het profiteert van de stijgende ongelijkheid in het land en cultiveert een obsessie met misdaad en antipathie voor migranten.

Neonazi’s

De Zweden Democraten ontstonden in 1988 uit een groepering van neonazi’s, ‘Houd Zweden Zweeds’. Achttien van de dertig stichters van de partij hadden nazibanden, sommige hadden zelfs in Hitlers Waffen-SS gediend. In de loop der jaren heeft de partij haar imago veranderd – in 1995 verbood ze uniformen – maar niet haar ideologie. Immigranten moeten worden aangespoord om naar huis te gaan, de Zweedse cultuur moet worden beschermd, Joden en het inheemse Sami-volk zijn geen ‘echte Zweden’.

Hoe onsmakelijk de extreemrechtse partij ook is, haar succes is onweerlegbaar. In 2010 kwam ze voor het eerst in het parlement met net iets meer dan vijf procent van de stemmen. Maar onder het leiderschap van Jimmie Akesson bouwde ze in heel het land een efficiënte organisatie uit. In 2014 zag ze haar aandeel van de stemmen meer dan verdubbelen. Nadat Zweden meer dan 160.000 Syrische vluchtelingen had opgevangen, werd ze in 2018 nog sterker. En nu heeft ze haar echte doorbraak beleefd, met een verbijsterende 20,6 procent van de stemmen. Ze is nu de tweede grootste van het land, na de Sociaaldemocratische Partij, de historische bestuurspartij.

Die fenomenale opkomst is het gevolg van de dramatische veranderingen die Zweden in de drie voorbije decennia heeft doorgemaakt. Ooit was het een van de landen met de grootste economische gelijkheid. Maar de privatisering van ziekenhuizen, scholen en woon-zorgcentra heeft de ongelijkheid sterk doen toenemen. Er heerst een gevoel van diep verlies. Het idee van Zweden als een land van gelijke kansen, vrij van de kwalen van extreemlinks en extreemrechts, is vervlogen. Dat sombere collectieve gevoel wachtte op een politieke respons – en de Zweden Democraten hebben daar met succes op ingespeeld. In de goede oude tijd was alles beter, zeggen ze, en veel mensen geloven dat. Terug naar de rood geschilderde huisjes, naar recht en orde, naar de tijd toen vrouwen vrouwen waren en mannen mannen.

Mainstreammedia

De grote partijen zijn mee verantwoordelijk voor de doorbraak van extreemrechts. Beetje bij beetje hebben ze de standpunten van de Zweden Democraten overgenomen, maar die aanpak heeft hen geen stemmen opgeleverd. Integendeel, hij heeft extreemrechts misschien geholpen. In nauwelijks meer dan 12 jaar is de partij erin geslaagd met de sociaaldemocraten te concurreren voor de arbeidersstemmen, met het conservatieve Moderaterna voor de steun van de ondernemers en met de Centrumpartij bij de plattelandsbevolking.

Ook de media dragen schuld. In een poging om de traditionele democratische waarden te verdedigen hebben de mainstreammedia de vertegenwoordigers en aanhangers van extreemrechts vaak doodgezwegen of gedemoniseerd. Nu lijkt deze houding een averechts effect te hebben. Mensen die om uiteenlopende redenen aangetrokken worden door de Zweden Democraten, voelen zich gestigmatiseerd. Soms zijn ze niet meer welkom op familiefeesten, soms hebben ze zelfs hun baan verloren. Zo kan de partij zich als een martelaar voordoen en wordt de trouw van haar aanhangers alleen maar groter.

Wij of zij

De verkiezingsstrategie van de traditionele partijen heeft niet geholpen. De sociaaldemocraten riepen de Zweden Democraten uit tot hun grootste vijand in de campagne, zodat veel andere alternatieven bijna onzichtbaar werden in het publieke debat. Wij of zij, dat was de strategie. Veel mensen, voornamelijk mannen, kozen de Zweden Democraten. En toen de conservatieven van Moderaterna veel kiezers naar de Zweden Democraten zagen overlopen, reageerden ze door de overeenkomsten tussen de twee partijen zo sterk te benadrukken dat je bijna geen verschil meer merkte.

Het resultaat is nu overduidelijk. De sociaaldemocraten zijn de grootste partij, maar kunnen geen regering vormen. Een conservatief blok, geleid door Ulf Kristersson van Moderaterna, zal dat proberen, maar heeft de steun van de Zweden Democraten nodig. De extreemrechtse partij heeft dus effectief de touwtjes in handen. Dat is een vreselijke waarheid, maar we moeten onthouden dat de Zweden Democraten slechts een minderheid zijn. De overgrote meerderheid van de bevolking wil oplossingen voor de echte problemen, zoals het drugs- en bendegeweld in verscheidene steden, zonder in racisme te vervallen. Als liberale democrate zal ik nooit achter een partij staan die haar succes met verwijzingen naar Hitler viert. Ook niet als ze beweert dat het puur toeval is dat ‘helg seger’ als een nazikreet klinkt.

