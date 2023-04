Het idee dat wij de heimat iets verschuldigd zijn door er toevallig geboren te zijn, ik heb daar nooit veel van begrepen

Ivo Victoria is schrijver van Alles is oké. Hij woont en werkt in Amsterdam. Zijn column verschijnt tweewekelijks.

Begin jaren zestig ging een oom van me in Amerika studeren, en hij bleef er zijn hele leven wonen. Op bezoek in België dronk hij graag trappist. Tevens gaat het verhaal dat hij op een dag uit woede over de politiek in ons land, zijn Belgisch paspoort verscheurde. Dat was ergens in de jaren tachtig.

Ik dacht hieraan toen ik politicoloog Nadia Nsayi in een boeiende aflevering van de podcast Het inzicht, hoorde overwegen om in 2024 Vlaanderen te verlaten als Vlaams Belang gaat meeregeren. Een Europees parlementslid van Vlaams Belang, Tom Vandendriessche, reageerde op Twitter met een ‘grapje’: “Vlaams Belang stemmen werkt :-)”. Wanneer mensen hun ware gelaat tonen, gebruiken ze relatief vaak ‘humor’, valt me op. Maar in de discussie die daarop volgde, tweette hij zowaar iets interessants: “Burgerschap betekent lotsverbondenheid.” Wie het land de rug toekeert, is antiburgerlijk bezig.

Lotsverbondenheid, je hoort de term vaak in echtscheidingskwesties: de partners gaan uit elkaar, maar hun huwelijk heeft voor lotsverbondenheid gezorgd, de grondslag voor alimentatie. In dit geval wordt de suggestie gewekt dat Nsayi een vorm van burgerlijke alimentatie verschuldigd is aan Vlaanderen. Het zegt nog net niet: ge moogt al lang blij zijn dat ge hier mocht studeren en werken, ondankbaar wicht. Kortom: Vlaams Belang stemmen helpt om mensen van kleur Vlaanderen uit te krijgen, en als ze dan gaan, kan je hen vrolijk verwijten dat ze ondankbaar zijn. Begrijp ik het ‘grapje’ zo goed?

Maar niemand hoeft blij te zijn met wat dan ook. Sommigen worden in het geluk geboren, anderen moeten er een paar of duizenden kilometers voor reizen, of wagen er hun leven voor. Het idee dat wij de heimat iets verschuldigd zijn door er stomweg toevallig geboren te zijn of op te groeien, ik heb daar nooit veel van begrepen.

Nsayi’s overweging is vooral verdrietig. Elke politicus, van welke strekking ook, zou zich kapot moeten schamen voor elke burger die zich zo onveilig of ontheemd voelt in eigen land, dat men denkt te moeten verhuizen. Nu is Nsayi niet van plan naar Amerika te emigreren, nee, ze denkt aan Wallonië of Brussel, op een steenworp van haar huidige woonst. Ze zegt in feite: geen racistische regering van mijn belastingcenten. Dat lijkt me uitstekend burgerschap, geëngageerd en consequent, het heft in eigen hand. Veel mensen denken dat wij belastingen betalen in ruil voor diensten die de overheid levert, alsof we klanten zijn. Maar we zijn niet de klant, we zijn de opdrachtgever.

Ik ken Nadia Nsayi niet persoonlijk, en mijn oom was voor mij meer een mythe uit mijn jeugd dan een werkelijk bestaand figuur. Ik weet wel: een band, van welke aard dan ook, verbreek je zelden omdat het je allemaal niks meer kan schelen, maar eerder omdat het je meer kan schelen dan goed voor je is. Het gekke is: hoe langer je vanop een afstandje kijkt naar wat je achterliet, hoe pijnlijker het wordt. Ik weet zelf nog niet wat ik ga doen in 2024. Maar op dramatische wijze mijn paspoort verscheuren met een trappist te veel op, is zeker een serieuze optie.