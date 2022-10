Bart Eeckhout is journalist en oud-hoofdredacteur bij De Morgen en papa van John John (13) en Missy (9).

Er is iets wat je nog moet vertellen over je zoon. Al bijna twee jaar loopt John John in korte broek rond. Zomer en winter, lente en herfst, altijd. Tot nu.

Eerst dacht je dat het een soort weddenschap was. Dat hij met zijn klasgenootjes had afgesproken dat wie het het langst zou volhouden de winnaar was. Al gauw bleek hij de enige te zijn die altijd met korte broek bleef rondhossen, ongeacht seizoen of temperatuur. Sneeuw op straat? John John gleed er in zijn sneeuwwitte basketbroek overheen. Of hij het dan niet koud had gehad, vroeg je bezorgd. Een beetje, schokschouderde hij. De volgende dag trok hij toch weer dezelfde broek aan.

Waarom hij dat dan wel deed, is nooit helemaal helder geworden. “Omdat ik het leuk vind”, beantwoordde hij elke vraag daarover met de typerende cirkelredenering van een dertienjarig kind. Het heeft, vermoed je, iets met vrijheid te maken. In een lange broek voelde hij zich opgesloten, de benen ingesnoerd. Zoals sommige vrouwen het juk van de beha afwerpen, verzet hij zich tegen de dwang van de lange broek.

Maar nu niet meer. Een week geleden komt hij thuis met een korte broek in flarden. Blijven hangen aan de roltrap in de metro. Jullie naar de winkel om een vervang­exemplaar. Hij mag kiezen: ofwel gaan jullie rechts in de kledingwinkel een lange broek kopen, ofwel links in de sportwinkel een korte. Het wordt rechts.

Als hij uit het pashokje komt, kan je een kreet nauwelijks onderdrukken. Het lijkt alsof je een andere zoon gekregen hebt. Zijn slanke jongenbenen zitten plots verstopt in een wijde jeansbroek, die wel erg los op de heupen ligt. Kind is jongeman geworden.

“Je lijkt wel twee jaar ouder geworden”, zeg je hem. Dat vindt hij maar een vreemd compliment. Al lijkt hij er zichzelf ook naar te gedragen. Hoewel de broek op zijn bekken rust, zijn het zijn schouders die plots voorover gaan hangen. John John kijkt in het hokje naar zijn spiegelbeeld. Hij wrijft de lange haren uit zijn gezicht en laat ze dan weer vallen, alsof hij zelf schrikt van wie of wat hij ziet. Warempel, hij is een puber geworden.

Misschien is het dat wel wat hem, en jou, deed vasthouden aan die eeuwige korte broek. Alsof hij, als een Peter Pan in het diepst van zijn gedachten, toch wou vasthouden aan de kindertijd. Natuurlijk bonken hij en zijn hormonen ongeduldig op de deur van de adolescentie. Maar, zo ondervindt hij dagelijks, groot worden is ook een verplichting. De plicht om op eigen benen te staan en om te studeren voor de toets geschiedenis.

Wanneer hij ’s ochtends in zijn nieuwe tenue de trap afkomt, roept Missy: “O my god!” En ook: “Die broek is wel een beetje wijd.” John John kijkt nog eens in de spiegel, maar de schuwheid is verdwenen. Hij weet: dichter bij een compliment van mijn zus ben ik nog niet geweest.