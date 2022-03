Stavros Kelepouris is journalist van De Morgen.

De Russische invasie van Oekraïne gaat wellicht de geschiedenisboeken in als de eerste echt oorlog op westerse grond die via sociale media live te volgen was. Telkens als een Russische tank onklaar gemaakt wordt door de Oekraïense troepen, circuleren daar in een mum van tijd beelden van die op likes en virtueel applaus onthaald worden. Twitter-triomfalisme, zoals politiek filosoof Luuk van Middelaar dat zo treffend omschreef in een opiniestuk in deze krant.

De valkuil schuilt erin dat die digitale nabijheid niet noodzakelijk een waarheidsgetrouw beeld oplevert. Het is niet omdat wij veel beelden te zien krijgen van Oekraïense successen dat Oekraïne ook ter plekke controle over het terrein behoudt. De Russische opmars gaat veel trager dan Vladimir Poetin gehoopt had. Maar de opmars is wel degelijk een feit.

Oekraïne, een land dat zich schoorvoetend en met veel vallen en opstaan probeerde los te rukken uit het corrupte post-Sovjet-bestel, wordt aan flarden geschoten en gebombardeerd door een oorlogszuchtige, door ja-knikkers omringde despoot. De redenen die hij daarvoor verzon, zijn niets meer dan dat: verzinsels. Poetin wist heel goed dat Oekraïne geen lid zou worden van de NAVO. Hij hoefde Marioepol niet te herscheppen tot een tweede Grozny om daar duidelijkheid over te krijgen.

Het heeft geduurd tot deze zinloze oorlog voor Europa het idee van strategische onafhankelijkheid echt serieus nam. Pas wanneer Poetin dreigt de gaskraan dicht te draaien, gaat het lampje branden dat Europa zich kwetsbaar gemaakt heeft door te rekenen op het gas van een regime dat Europa als de baarlijke duivel ziet.

De U-bocht van onze beleidsmakers en politieke klasse is er een die genomen wordt met gierende banden. Nog maar een paar jaar geleden stond de Vlaamse minister-president, toen Geert Bourgeois, op de pupiter van het Vlaams Parlement de Staatsveiligheid belachelijk te maken. De inlichtingendienst had erop gewezen dat de verkoop van Eandis aan een Chinees staatsbedrijf ons land kwetsbaar zou maken voor Chinese inmenging en spionage.

Diezelfde boodschap zou in 2022 wellicht – en terecht – met minder hoongelach ontvangen worden. Vandaag beseft ons land net als de rest van Europa hoe riskant het is om onze kritische infrastructuur afhankelijk te maken van autocratische regimes.

De vraag is of de politieke paradigmashift die daaruit zou moeten volgen – en die onvermijdelijk geld en welvaart zal kosten – zich ook zal voltrekken. Het valt te vrezen van niet. De lef en de durf van het Oekraïense leger, en de beelden van Russische militaire blunders, zouden ons een rad voor de ogen kunnen draaien en westerse overheden kunnen overtuigen dat de wereld van 2022 dezelfde zou kunnen zijn als die van 2021. Niets is minder waar.