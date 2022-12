Het grapje dat Jean-Claude Marcourt gewoon geluisterd heeft naar de PS-voorzitter, is snel gemaakt

Tine Peeters is journalist.

Eigenlijk wil PS-voorzitter Paul Magnette in deze weken zorgeloos promotie maken voor zijn boek La vie large. Die turf van bijna driehonderd pagina’s schreef hij tijdens de lockdown en werd in oktober gepubliceerd. De Carolo probeert erin aan te tonen dat de strijd tegen ongelijkheid hand in hand kan gaan met de strijd voor meer milieubewustzijn.

De ondertitel van zijn boek luidt dan ook Ecosocialistisch manifest: Magnette ziet zichzelf als de heraut van het ecosocialisme in België, een stroming die in andere landen veel meer verf pakt dan bij ons.

Heel zijn visie hangt hij op aan een citaat van de Franse socialist en bon vivant Jean Jaurès: “Nous ne sommes pas des ascètes, il nous faut la vie large.” Vrij vertaald: wij zijn geen asceten, wij willen voluit leven.

Magnette bedoelt daarmee dat we, wanneer we milieubewuster gaan leven, nog steeds van het leven zullen kunnen genieten. Het ecosocialisme, betoogt hij, kan het leven voor veel onbemiddelde mensen net beter maken. De strategie achter het boek is duidelijk: Magnette probeert de kaas van het brood te eten van de PVDA/PTB én Ecolo en zich te presenteren als het aantrekkelijke en realistische alternatief voor hun meer extreme visies. Hij wil een ‘nouveau PS’ aanprijzen, in een lange aanloop naar de viervoudige verkiezingen van 2024.

Snoepreisje

Helaas voor hem blijft zijn boodschap niet hangen. In De afspraak op vrijdag kreeg hij van Ivan De Vadder twee beleefdheidsvragen over zijn intellectuele arbeid, daarna ging het minutenlang over het nieuwste schandaal dat zijn partij plaagt. Waals Parlementsvoorzitter Jean-Claude Marcourt maakte een snoepreisje van 20.000 euro naar de Wereldexpo in Dubai en liet toe dat het budget voor de verbouwingen aan het parlement volledig ontspoorde, van 10 miljoen naar 46 miljoen euro.

Het grapje dat Marcourt gewoon geluisterd heeft naar zijn voorzitter en la vie large in de praktijk toepast door met geld te gooien en van het leven te genieten, is dan snel gemaakt. Pijnlijker dan die makkelijke grappenmakerij is dat de PS de schandaalgeur die al decennialang rond de partij hangt maar niet afgewassen krijgt. Marcourt mag dan – tot nu toe – niks illegaals gedaan hebben, de herinneringen aan oude schandalen bij Publifin, Samusocial en Publipart komen meteen bovendrijven. De partij lijkt maar niet te leren uit haar fouten.

Qatar

Zeker omdat de affaire-Marcourt niet de enige is waarin de Franstalige socialisten genoemd worden. In de afgelopen dagen werden er huiszoekingen verricht bij Europees Parlementslid Marc Tarabella en bij de medewerkster van Europees Parlementslid Marie Arena (beiden PS) in het kader van een mogelijke omkopingszaak door Qatar.

Durft Magnette – in tegenstelling tot zijn voorganger Di Rupo – wel snel en doortastend optreden en alle rotte appels uit zijn mand gooien? Zo niet kan hij turven blijven schrijven, maar zal zijn partij nooit fundamenteel veranderen en vernieuwen. La vie large zal dan een foute connotatie blijven hebben.