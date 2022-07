Het goede nieuws is dat er opnieuw tijd zal zijn voor een rationeler gesprek over kernenergie

Bart Eeckhout is hoofdcommentator.

Het mag nog weleens herhaald worden. Vier jaar geleden, in 2018, had de vorige federale regering, onder Charles Michel (MR), de sleutels in handen voor een structureel en ordelijk uitstel van de kernuitstap. Die kans werd verkwanseld, zoals er wel meer verkwanseld werd in het desastreuze energiebeleid onder MR-minister Marghem.

Het doet de kritiek van MR (vanuit de meerderheid) en N-VA (vanuit de oppositie) op al wat huidig minister Tinne Van der Straeten (Groen) doet of laat toch een tikje hol klinken. Dit verhaal had er helemaal anders kunnen uitzien, als de vorige regering haar verantwoordelijkheid wel had opgenomen.

Uiteraard is de deal van de federale regering met uitbater Engie over de doorstart van twee centrales - of liever de ‘niet-bindende intentieverklaring’ - verre van perfect. Komt de deal te laat? Het had zeker sneller gekund, maar ecologisten verwijten dat ze niet van kerncentrales houden, is hetzelfde als Vlaams-nationalisten verwijten dat ze geen bevoegdheden willen herfederaliseren. En uiteindelijk heeft de groene minister Vander Straeten de deal gemaakt, tegen de diepe overtuiging van haar partij en achterban in, omdat de situatie daarom vraagt. Dat verdient respect. Er zijn nog niet zo lang geleden partijen geweest die spoorslags uit de regering wegliepen omwille van een ‘niet-bindende intentieverklaring’.

Als het akkoord geofficialiseerd wordt, zal de Belgische staat mee eigenaar worden van de twee betreffende centrales. Dat kan goed en dat kan slecht uitpakken. Als de centrales blijven draaien zoals ze de voorbije jaren gedraaid hebben, dan mogen toekomstige regeringen een aardige winst tegemoet kijken. Noem het een vorm van automatische overwinstbelasting. Gaan de reactoren evenwel haperen, dan zullen de investeringen weinig opbrengen. De ellende met de Franse kerncentrales toont dat dat risico niet uit te sluiten valt. Het is de belangrijkste reden waarom Engie niet alleen door wou gaan. Dit kan ook voor de Belgische staat fout aflopen, en dan zullen dezelfde mensen die gisteren nog om volledige nationalisering riepen morgen zelfs de gedeeltelijke participatie onverantwoord vinden.

Ook over de afbraak van de Belgische centrales en berging van het afval zijn eerste afspraken gemaakt. De overheid zal de uitbater daarin enigszins tegemoet moeten komen. Ook dat is verre van perfect. Met de rug tegen de muur is het nu eenmaal lastig onderhandelen.

Hoe dan ook maakt de deal met Engie, als hij bevestigd wordt, onze energiebevoorrading op een cruciaal moment weer wat zekerder. Maar er is meer. Tegelijk wordt nu ook opnieuw een venster geopend voor een rustiger en rationeler gesprek over de plek van kernenergie in onze energiestrategie.

Dat is goed nieuws. In tal van landen is het nucleair debat weer geopend. De uitkomst is nog onzeker. Zit er toekomst in kleinere centrales, of niet? Zijn er andere opties en andere investeerders? Als de emoties weer wat gezakt zijn, bij voor- en tegenstanders, is er nu eindelijk weer wat tijd om op die vragen een deftig antwoord te zoeken.