Het geld in eigen hand. De briefjes ritselend tussen je vingers. Dat verlangen kan zomaar terugkomen

Ivo Victoria is schrijver van Alles is oké. Hij woont en werkt in Amsterdam. Zijn column verschijnt tweewekelijks.

In maart 2020, bij het begin van de coronacrisis, dacht ik slim te zijn. Dit was mijn redenering: er gebeurt iets groots en ingrijpends waarmee we nooit eerder te maken hadden. Niemand kan voorspellen hoe dit zal uitpakken of hoelang het zal duren, en de economie is bruusk tot stilstand gekomen. Kortom: er zou paniek uit kunnen breken.

Mijn gedachten gingen terug naar een documentaire over de bankencrisis van 2007 waarin experts toegaven dat het niks had gescheeld of er kwam geen cash meer uit de geldautomaten. Dat had men toen geheimgehouden, bang voor paniek en een run op de banken.

En nu, in maart 2020, deed zich een situatie voor die nog veel onvoorspelbaarder leek. Cash! Dacht ik. Als het boeltje instort en er breekt paniek uit, dan willen mensen zekerheid, en zekerheid is cash. Dus in die eerste dagen van de pandemie fietste ik elke ochtend langs de bankautomaat en haalde het maximaal toegestane bedrag af totdat ik een buffer had waarmee ik de donkerste periode dacht te overleven, en als het langer zou duren, nu ja, dan was sowieso iederéén gezien.

Geef toe: niet zó verschrikkelijk debiel geredeneerd, maar desalniettemin een ongelofelijk domme actie, zo bleek. Want vanwege het (achteraf bleek: fictieve) gevaar op oppervlaktebesmetting via briefjes en munten, wilde niémand nog iets met cash te maken hebben. Ja, lach maar.

Zekerheid

Nu, drie jaar later, neemt het aantal geldopnames in Nederland plots toe, met bijna 10 procent. Niet héél veel, want slechts 20 procent van de betalingen gebeurt hier nog met contant geld, maar opmerkelijk genoeg. Ook in België liep het gebruik van contant geld terug tijdens de pandemie maar is het nog steeds goed voor 45 procent van de betalingen. Dat dit niet snel zal veranderen, integendeel, blijkt ook uit een rapport van de Europese Centrale Bank die in december signaleerde dat de frustratie over het groeiende gebrek aan geldautomaten nergens zo snel toeneemt als in België. Tegelijk zijn het gouden tijden voor pandjeshuizen en opkopers van goud en zilver. Mensen willen (opnieuw) cash.

Nu ben ik zeker opportunistisch genoeg om mijn actie van maart 2020 in retrospectieve fluks te gaan bestempelen als visionair pionierswerk van de eerste orde, maar eerlijk is eerlijk: mijn coronacash staat alweer lang en veilig opnieuw op de bankrekening. Toch zien we nu mogelijk het begin van een trend. Een onderdeel van mijn idiote redenering klopte immers wel, vermoed ik: cash creëert (de illusie van) zekerheid.

Ik denk nu aan mijn moeder, die de nieuwe, goudkleurige muntstukken van 20 Belgische frank spaarde bij hun introductie in 1980: een pot vol goud, op het aanrecht bij ons thuis, terwijl buiten de crisis woedde. Het voelde veilig. Dat verlangen kan zomaar terugkomen. Het geld in eigen hand. De briefjes ritselend tussen je vingers. Het gevoel iéts in handen te hebben voordat de automatische incasso van het energiebedrijf de rekening leeg trekt. Het is een illusoir gevoel van controle. Het lost niets op, maar het is menselijk. En als de trend doorzet, zou het ons grote, grote zorgen moeten baren.