Het geheim van een goed huwelijk ligt misschien wel in een in stilte toegeschoven advocaatje

Maud Vanhauwaert is columnist.

Dit weekend ben ik ceremoniemeester op ‘Liefde tussen de lijnen’, het literaire liefdesfeest van Lize Spit en Rob van Essen. Ter voorbereiding zocht ik naar citaten over het huwelijk. “Het geeft te denken dat huwelijk alleen rijmt op gruwelijk en afschuwelijk.” (A. Roland Holst) “Een goed huwelijk zou zijn tussen een blinde vrouw en een dove man.” (M. de Montaigne) Toen plots herinnerde ik mij dit tafereeltje: een oude man en vrouw die langer dan een uur stilzwijgend tegenover elkaar zaten in een taverne. Het enige wat gebeurde was dat hij zijn advocaatje naar haar toeschoof. Ik vond het droevig dat ze kennelijk niets meer tegen elkaar te zeggen hadden en tegelijkertijd besefte ik: het ware geheim van een goed huwelijk ligt misschien wel in een in stilte toegeschoven eigen advocaatje, waarmee je woordeloos voor de ander pleit. Ik zie het tortelende schrijverspaar daar al zo zitten. Misschien wens ik hen toe dat ze nooit de woorden vinden die vatten wat hen bindt.