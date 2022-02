Het gaf mij hoop dat wij vrouwen elkaar en ­onszelf beter leren begrijpen dankzij de ­sporen die we achterlaten

Julie Cafmeyer is columnist.

Afzender: lydia.van.meerbergen@bibliotheekx.be

Aan: juliecafmeyer@x.com

Beste Julie Cafmeyer,

Ik ben Lydia, en werk al sinds enkele jaren in de bibliotheek waar u uw boeken uitleent. Het is uiteraard niet de bedoeling dat medewerkers de privémailadressen van klanten gebruiken. In eerste instantie was het idee van mijn brief dan ook louter professioneel van aard. Ik wilde een klachtbrief sturen, inclusief een boete. Geen zorgen Julie, ik heb me bedacht.

Als medewerker van de bib leen ik ook graag boeken uit. Enkele weken geleden was dat de roman Mijn nachten met Spinoza van Els Moors. Ik was diep teleurgesteld toen ik het boek uit de rekken nam, aangezien het vol stond met ezelsoren, kriebels en zelfs enkele gefluoresceerde delen. Ik dacht: wie gaat er nu op zo’n brutale manier met een boek van de bib om? Ik kwam al snel op uw naam uit. Toen ik bestudeerde welke delen u had aangeduid, veranderde mijn woede echter in diepe ontroering. Julie, ik ben een vrouw van 62 jaar. Het raakt me hoe vrouwen hun leven nog steeds als zinloos en mislukt ervaren als ze te lang alleen zijn.

In haar roman probeert Els Moors haar liefdesbreuk te verwerken. Ze beschrijft het verdriet, de eenzaamheid en de schaamte die gepaard gaan bij het verlaten worden. Ze schrijft over haar mislukte romantische aspiraties, dat ze naar liefde hunkert, maar er tegelijkertijd ook bang voor is. Ze voelt zich machteloos, niet waardeloos. Machteloos omdat ze niet kan beantwoorden aan een ideaalbeeld. Ze lijdt aan projecties die op haar worden losgelaten. Een vrouw die na haar 35ste nog alleen is, is een hoer, eenzaam, zielig, verstoten, onaantrekkelijk. “Een levensgevaarlijke tarantula.” In haar spinnenweb lonken de “diepe gevaarlijke spelonken van haar vaginale vergeetputten”. En dan deze zin (!): “Ik doe echt alles, als het moet, om geweldloos te worden ten opzichte van mezelf.”

Aangezien u al deze passages hebt onderlijnd met potlood of fluostift, neem ik aan dat ze voor u herkenbaar zijn. De vele uitroeptekens die u naast de wanhoopskreten van Els Moors plaatste, liegen er niet om. Ik beken: voor mij waren deze fragmenten ook herkenbaar. En dat raakt me, dat er vandaag nog steeds zo weinig veranderd is voor de vrouw.

Enkele dagen geleden was ik in boekhandel De Slegte. Ik kocht een boek en de verkoper gaf me korting omdat er verschillende ‘leessporen’ in het boek stonden. Ik kende dat woord niet. Toen besefte ik dat het een naam had, het onderlijnen, de ezelsoren, de aantekeningen die we in boeken maken. En dat gaf mij hoop, dat wij vrouwen, elkaar en onszelf beter leren begrijpen dankzij de sporen die we achterlaten. Julie, laat ons proberen onszelf niet langer te straffen.

Groeten, Lydia (bibliotheekmedewerker)