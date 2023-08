Nieuwsfeit wordt parabel. Minister van Justitie wordt bedreigd. Minister krijgt bescherming van politie. Minister getuigt over de druk op zijn gezin. Minister distantieert zich in hetzelfde interview van huisvrouwen. Ze mogen niet profiteren. Vermoeiende verkiezingsklap. Daarna ontspanning. Minister viert zijn verjaardag. Zatte vrienden van de minister pissen tegen een lege politiecombi die aan zijn huis staat. Ze worden gefilmd. Politie voelt zich geminacht. Parket wil vervolgen. Minister distantieert zich. Of hij toekeek is onduidelijk. Minister lijkt nu heel even bedreigd door iets anders. De parabel gaat niet alleen over zijn damagecontrol. Het gaat over de onthullende durf van alcohol. Over schijn en zich boven veel wanen gaat het. Het gaat over de leegte van wie maakt me wat. Het gaat over betrapt worden met de minachtende fluit bloot. Het gaat over de heimelijkheid van privilege. Het gaat over zeiken op het fatsoen van mensen die hun job hebben gedaan. Over doen alsof gaat het, onder ventjes.