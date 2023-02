Het gaat niet alleen om Russische diamant: ook voor andere Wagner-conflictdiamant moeten we op onze hoede zijn

Maarten Rabaey is journalist.

De Europese Unie nam net voor het ingaan van het voorbije weekend een tiende sanctiepakket aan dat Rusland bestraft voor zijn invasieoorlog in Oekraïne. Ook de G7 nam maatregelen. Dat valt toe te juichen. Maar echt efficiënt worden alle sancties pas als we alle achterpoortjes van handel met Rusland sluiten, ook in ons land.

De tiende EU-sanctieronde was niet zo succesvol als verhoopt. Zo kwam er geen embargo op Russische diamant, nochtans een melkkoe voor de overheden in Moskou. De G7-leiders kwamen op een aparte top wel een stap verder. Ze beloofden “collectief voort te werken aan verdere maatregelen tegen Russische diamant, zowel de ruwe als de geslepen”.

Zo moet het huidige Kimberley-traceringssysteem, waarbij elk steentje een oorsprongscertificaat heeft, beter worden. Nu staat daar nog te dikwijls ‘oorsprong onbekend’ op terwijl kenners weten dat ze uit Rusland komen. Maar om dit systeem te doen slagen heb je de volle medewerking nodig van alle diamantcentra, ook Antwerpen.

Antwerpen zag door VS-sancties de diamant-import uit Rusland vorig jaar met 80 procent dalen, maar vorige maand lag hij plots weer op het niveau van voor de oorlog. De redenering van buitenlandminister Hadja Lahbib (MR), in een interview met deze krant zaterdag is dat als wij alléén sancties zouden nemen, de handel zich verplaatst naar Mumbai of Dubai. Die logica klopt wel, maar mag ons niet ontslaan van de plicht om het voortouw te nemen voor een handel zonder conflictdiamant. Anders blijven we bezig met vingerwijzen en gebeurt er niets.

Nochtans staat niets België en Antwerpen in de weg om zich manifest in de markt te willen zetten als een centrum waar kopers en verkopers gegarandeerd conflictvrije diamant verhandelen. Niets belet hen ook om zelf met behulp van hun kennis en technologie een loepzuiver controlesysteem te helpen ontwerpen en te bepleiten op internationale fora. Wat stopt ons om het Kimberley-proces, dat leidde tot de huidige, mank lopende, controles te verrijken met een conflictvrije ‘Belgische’ of ‘Antwerpse’ stempel? Op lange termijn geef je Dubai en Mumbai het nakijken. De meerderheid van de handel zal altijd aangetrokken worden door de zuiverste diamant. Onzuiverheden zijn een concurrentienadeel, zowel letterlijk als figuurlijk.

Het probleem beperkt zich vandaag ook lang niet alleen tot omstreden diamanten uit Rusland. Ook vanuit Afrika komen nog steeds conflictdiamanten op de wereldmarkt terecht. Ook die kunnen soms een bloedige Russische stempel hebben, merkt onderzoeksjournaliste Catherine Belton op in een interview elders in deze krant. De Wagner-groep maakt onder meer met geweld diamant buit in de Centraal-Afrikaanse Republiek, die van daaruit wordt geëxporteerd en op de wereldmarkt verkocht. Ook voor die steentjes moeten de Belgische overheden en Antwerpse diamantairs vandaag meer dan ooit op hun hoede zijn.

We zijn een ethische diamanthandel aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne en de conflicten in Afrika verplicht. ‘Diamonds are forever’, menselijk leed mag dat nooit zijn.