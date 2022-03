Het feit dat een beeld van borsten wordt bijgesneden om de orde niet te verstoren, is vernederend

Julie Cafmeyer is columnist.

Voor de nieuwe reclame van Spa poseert het model Linda Deplacie naakt. In dezelfde poses zien we haar in 1985, 2002 en 2022. Er is bijna geen verschil tussen de zwart-witfoto’s. Haar gezicht, haar borsten zijn nauwelijks aangetast doorheen de jaren.

Onder de foto’s staat de tekst: “Beter leven. Gezonder leven. Eigenlijk willen we het allemaal. Rest de vraag, hoe doe je dat? Beter eten. Beter bewegen. Maar ook: beter drinken.”

Ik dacht dat een vrouw die onopgemerkt wilde verouderen tonnen geld moet investeren in kleurspoelingen, siliconen, ooglidcorrecties, push-upbeha’s, botox, sapkuren, magische zalfjes, spierontspannende injecties en chemische peelings. Niet zo in de wereld van Spa. In het universum van Spa is het simpelweg voldoende om water te drinken. Hier heeft elke vrouw de mogelijkheid om zich te ontspannen, te bewegen, gezond te eten en zuiver water te drinken.

Vervolg van de promotekst: “Blijf dus bewust kiezen voor zuiverheid en natuurlijkheid. Blijf jezelf de puurheid geven die je verdient.” Natuurlijkheid? Een lichaam dat natuurlijk ouder wordt, wordt doorgaans uitgezakt, en krijgt rimpels. Puurheid? Puurheid is onmogelijk vol te houden om de evidente reden dat je ouder wordt. Je huilt, je lacht, je werkt, je maakt ruzie, je bemint. Je ziet het aan je kraaienpootjes, je hangende borsten, je wallen, dat je leeft. Je levensverhaal staat gegrift in je lichaam. Waarom zouden we dat niet mogen zien? Wat hebben we aan puurheid?

De naaktfoto’s worden ook opgehangen in Antwerpen Centraal. In tegenstelling tot de advertenties in de krant, is de tepel in het station onzichtbaar. Het feit dat een beeld wordt bijgesneden om de orde niet te verstoren, is vernederend. Een hogere instantie heeft de macht om te beslissen wat je op welke plaats wel en niet ziet van het vrouwelijk lichaam. De betutteling, dat een mannelijk bovenlijf wel gezien mag worden in het openbaar, en een vrouwelijk bovenlijf niet.

Spa gaat mee in die denkwijze, gehoorzaamt.

Volgens Spa gaat de campagne niet om naaktheid, maar om puurheid. Het feit dat een beeld van een vrouwelijk lichaam op verschillende manieren bewerkt wordt door verschillende machten is allesbehalve puur. Als je naaktheid wil tonen, toon het dan echt, of toon de wrangheid hierin, de pijn van de beperking. Maak een campagne van topless vrouwen in openbare zwembaden. Naakte, oude, ongehoorzame vrouwen die niet aan het stereotiepe schoonheidsideaal voldoen.

Een naakte vrouw is puur. Een vrouw die zich goed kan conserveren, geslaagd. Het zijn leugens. Zowel ouder worden als naaktheid, zijn voor de vrouw complexe thema’s.

Maar wat zit ik me hier druk te maken? Straks krijg ik nog een extra rimpel op mijn voorhoofd.