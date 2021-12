Het falen van het beleid is nagenoeg collectief, de groeiende weerzin bij burgers ook

Als de vierde coronagolf ooit weggetrokken zal zijn, zal er van het politieke bedrijf een zwaar beschadigd beeld overblijven, zoals van een oever vol wrakhout na de watersnood. De grootste cynici in de Wetstraat cijferen op hun telraampje na wie het meeste tikken te verwerken heeft gekregen. Zij vergissen zich. Het falen is nagenoeg collectief, de groeiende weerzin bij burgers ook.

Dat is een hard oordeel. Overlegcomité na Overlegcomité wordt geaarzeld, geschipperd en gemarchandeerd. Het is zelfs nu, bij de derde poging, niet anders. Neem het akkoord over de tijdelijke schoolsluitingen. De scholen gaan dicht, maar pas in de week voor kerst. Op de nog altijd zorgwekkende ziektecijfers heeft dat geen enkele impact. Wat is dan het nut van deze maatregel, behalve dat het een compromis is tussen politieke tegenstrevers?

Er zijn goede argumenten om te proberen zoveel mogelijk scholen open te houden, ook als het virus zich daar blijft ontwikkelen. Maar dan moet je consequent zijn en harde keuzes maken in andere sectoren. Dat gebeurt niet, en dus blijft de volle druk op de overbelaste schouders van de zorg liggen. Dat verandert niet nu de cijfers wat stabiliseren. Dit valt niet te verantwoorden.

Niemand heeft ooit gezegd dat dit makkelijk zou zijn. Iedereen laat steken vallen. Of zoals professor Herman Goossens het treffend zegt in Zeno: “Mijn voornaamste les in de pandemie is bescheidenheid. We hebben ons allemaal een aantal keren schromelijk vergist.” De grote vergissing in deze fase van de pandemie is geweest dat te veel en te uitsluitend vertrouwen is gesteld in de bescherming door vaccinatie. Nog altijd zijn vaccins ons allersterkste wapen in de strijd tegen covid. Maar het is een wapen dat sneller in kracht afneemt dan verwacht.

Een ferme tegenvaller, maar eens dat vaststaat, moet je krachtig bijsturen. Dat dat ook nu nog altijd onvoldoende lukt, mag je politici aanwrijven. De nu door sommigen vervloekte experts hadden overigens deze zomer wél gewaarschuwd voor dit sombere scenario. Hun advies om toch enkele simpele veiligheidsmaatregelen in acht te nemen is in de wind geslagen.

Het probleem is fundamenteler en het is ook niet uitsluitend Belgisch. Overal in Europa stellen burgers vast dat de politieke gereedschapskist te beperkt is. Pacificatie door compromisvorming heeft de Europeaan welvaart en vrede gebracht, maar tegen een virus schiet je te kort met smederij van compromissen.

Dit zal anders moeten, en snel. Dit wordt niet de laatste golf, omikron wacht om de hoek. Ook onzekerheid kun je managen, door preventieve maatregelen die op langere termijn blijven werken. Bijvoorbeeld: eindelijk schoolventilatie, vrijwillige kindervaccinatie, een jaarlijks boosterprogramma en een vertrouwenwekkend, voorspelbaar noodplan...

Als we nu wachten op de volgende golf zijn we weer te laat. Je zou hopen dat die les nu toch getrokken is?