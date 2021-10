Het exploiteren van mensen voor eigen geldgewin is van alle tijden

Wensdromen en cijfers

De stellingen van Koen Schoors (DM 16/1) zijn op verschillende vlakken aantoonbaar fout en hebben meer te maken met wensdromen dan met cijfers.

De (indirecte) CO2-uitstoot van zonnepanelen ligt volgens IPCC op 41-48 gram CO2/kWh, tegen 12 gram/kWh voor nucleair en ook voor offshore wind. Ook het idee dat je een winter kan overbruggen met batterijen, is nergens op gebaseerd. In Australië wil men nu een batterij bouwen van 1200 MW die wellicht vier à vijf uur stroom kan leveren. Dat is minder dan 10 procent van ons piekverbruik. Dat betekent dat als je enkele wintermaanden wil overbruggen, je er wellicht honderden nodig hebt. Verdringing van hernieuwbare energie door nucleair? Dat gebeurt gewoon niet: Energyville en het federaal Planbureau toonden dat al meermaals aan. België heeft vandaag kopposities op vlak van offshore wind veroverd met zeven kerncentrales, dat het zonder nucleair dus nog een heel pak meer zou zijn... Erg aannemelijk is het allemaal niet.

Waar Schoors zijn info op baseert, is dus een raadsel. Mooi dat hij het debat wil openen, maar dan toch liever met wat onderbouwing.

Er is werk aan de winkel om een evenwichtige energiemix op te bouwen die zowel het klimaat als de portemonnee spaart, maar baseer je dan wel op realistische inschattingen in plaats van wensdromen en sciencefiction.

Bert Wollants (N-VA)

De horeca, de ventilatie en de coronapas

We vragen wel heel veel van de horeca: CO 2 -meters, investeren in ventilatie en bovendien nog hogere rekeningen voor verwarming (dit laatste is bovendien niet erg klimaatvriendelijk). Verder is zo’n geventileerde horecazaak stukken minder aangenaam…

Waarom werken we niet gewoon met de coronapas, waarbij de gevaccineerden zich uiteindelijk nog veiliger zullen voelen? Om de niet-gevaccineerden beter te beschermen, zouden we hen een horecabezoek moeten afraden, aangezien zij een veel groter risico lopen…

Toch zou de horeca veel meer druk moeten uitoefenen op de beleidsmakers, want welke sector denk je dat ze opnieuw zullen sluiten als de ziekenhuiscijfers stijgen?

Om ‘klimaatonvriendelijke maatregelen’ (de ventilatie met extra verwarmingskosten) te vermijden en om een nieuwe sluiting tegen te gaan, is de coronapas een goed idee.

Ilse Joos

Dansmarathons

They Shoot Horses, Don’t They? Deze film gaat over dansen voor geld, is van de jaren 60 en gaat over de recessie in de jaren 30.

Het huidige tv-programma ontsproten aan het brein van de heer De Mol, zo heb ik toch gelezen, is dus helemaal geen nieuw idee. Dansmarathons zijn decennia geleden al georganiseerd.

Exploiteren van mensen voor eigen geldgewin is van alle tijden.

Justine Cuyckens