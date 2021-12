Het evenwicht is compleet zoek. Het wordt weer een kerstvakantie bang naar de curves kijken

Cathy Galle is journalist.

Het bleef misschien wat ondergesneeuwd, maar ook onze kinderen en jongeren zijn weer kop van Jut. “De kerstvakantie is gesloten”, staat te lezen op de site van de Vlaams Jeugdraad. Kinderkampen met overnachting? Verboden. Met vrienden naar de cinema? Mag niet. Naar bowling, snookerzaal, jeugdtheater, binnenspeeltuinen of overdekte pretparken? Nope. En de jeugdbewegingen waren al eerder gekortwiekt. Hun werking mag enkel buiten. Wat met dit koude weer de facto evengoed op een sluiting neerkomt.

Kerstmarkten en musea kunnen wel nog, maar daar wordt - laat ons eerlijk zijn - de doorsneejongere niet meteen enthousiast van. Of zoals de zestienjarige hier in huis het verwoordde: “Nu moet ik wel op café.” We zullen wellicht niet de enige ouder zijn die zich afvraagt wat we daar nu weer op moeten repliceren?

We kunnen het natuurlijk de horeca niet kwalijk nemen dat ze een erg goede lobbymachine heeft. Maar toch bekruipt ons een heel ongemakkelijk gevoel. Want de beslissingen van het Overlegcomité voelen niet alleen erg oneerlijk aan voor de getroffen sectoren, ze zouden wel eens heel nefast kunnen uitdraaien voor het verloop van de epidemie.

Daarvoor moeten we even het advies van de GEMS erbij halen, de groep experts die de overheden adviseert. Zij kwamen met een helder schema van wat er volgens hen moest gebeuren. Met een plan A én een plan B, voor het geval dat. Het sluiten van de cultuursector en het verbieden van goed georganiseerde jeugdkampen met overnachting stonden niet in plan A.

En daar hadden de experts goede redenen voor. Zij probeerden namelijk zorgvuldig een evenwicht te vinden. We weten ondertussen allemaal heel goed dat één maatregel in deze crisis heel doeltreffend blijkt te zijn. En dat is het beperken van contacten, zeker van het luidkeelse, ongeremde soort. Dat feesten en evenementen waar met velen samen gedronken, gelachen of geroepen wordt verboden zijn, is de logica zelve.

Maar tegelijkertijd moet je proberen te vermijden dat mensen diezelfde uitbundigheid dan maar binnen de privé-sfeer gaan tentoonspreiden. Daar heeft niemand controle op. En net daar zit in deze crisis het grootste besmettingsgevaar. Dat vermijden kan door de ‘relatief veilige’ plaatsen waar mensen zich kunnen ontspannen toch open te houden. Plaatsen waar al strenge maatregelen heersen, waar veel (sociale) controle is, en waar de overgrote meerderheid van het publiek zich ook rustig aan de regels houdt. Dat vind je net in de cultuursector, in bowlings en snookerzalen en bij het georganiseerde jeugdwerk. En dat heb je een pak minder op kerstmarkten en in cafés.

Nu is dat evenwicht dus compleet zoek. En het is maar de vraag hoe dit verder zal evolueren. Maar de kans dat deze maatregelen net contraproductief zullen werken, is erg groot. Het wordt weer een kerstvakantie bang naar de curves kijken.