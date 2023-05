Het ergste is dat mensen die niet lezen niet weten wat ze missen: die wonderlijke cinemazaal in je hoofd

Mark Coenen gaat op wandel met de week.

Lees maar, er staat niet wat er staat, schreef Martinus Nijhoff lang geleden in zijn monumentale gedicht ‘Awater’, maar volgens recente studies kan de jeugd dat niet: ze kunnen zelfs niet lezen wat er dan wél staat. Of toch niet goed, want het gaat meer dan over het spellen van woorden over begrijpen wat men ermee bedoelt.

Dat probleem heeft iedereen en niet alleen bij het lezen: ook tijdens een simpel gesprek, zo las ik deze week, begrijpen we elkaar gemiddeld één keer per anderhalve minuut verkeerd. Bij ons thuis is dat om de vijf seconden, maar dat ligt aan mijn ijlhoofdigheid en stilaan oudtestamentische doofheid. Zeggen mijn huisgenoten meedogenloos.

Aan een gesprekspartner kan je tenminste nog uitleg vragen, aan een tekst niet. Die staat daar maar. Waardoor je snel afhaakt en geen moeite meer doet. Waarna TikTok weer lonkt: nerveus leesvoer voor de ogen, met het verstand op nul.

Veel te zien, niets te begrijpen.

Uit die studie blijkt een zoveelste daling: we zitten nu in dezelfde klas als Albanië en Cyprus. Hier klinkt meteen het eerste hondenfluitje, want dat zijn allemaal drugsdealers en zigeuners die geld witwassen, dus daar willen wij zéker niet mee vergeleken worden. Afschuw op onze gezichten.

Het tweede hondenfluitje volgt snel: het is allemaal de schuld van zij die thuis geen Nederlands spreken. Ik vat het wat samen, want de politieke communicatie is gelukkig genuanceerder, maar toch: iedereen weet wat daarmee bedoeld wordt en wie men hiermee wil raken.

Als er een agressieve beenveeg kan worden gebruikt om ces gens-là onderuit te halen, zal men het niet laten in dat soort kringen. We leven immers in een tijd waarin er, naast via hondenfluitjes, alleen maar met oorlogssirenes en wapengekletter – Ons.Land.Is.Failliet – kan worden gecommuniceerd. Anders luisteren de mensen niet meer, denken die stemmenkanonnen terwijl ze alleen maar aan stemmingmakerij doen.

Fear is a politician’s best friend.

Het ergste is dat mensen die niet lezen niet weten wat ze missen: de wonderlijke cinemazaal in je hoofd is bij het lezen van een boek vele malen kleurrijker dan de strafste Marvel-film. Mensen die niet lezen, zijn gedoemd om slechts één leven te leiden. Wie leest, leert zich verplaatsen in andermans leven: je kruipt in diens hoofd, veel meer dan dat bij film of theater gebeurt.

Zeg ik pedant tegen mijn kwetterende kleindochter, die mij de afstandsbediening van de tv aanreikt omdat ze naar Bumba wil kijken. Lezen kan ze nog niet, maar zappen: dat kan nu niet lang meer duren.