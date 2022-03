Het energieakkoord is kortetermijnpolitiek in de meest letterlijke zin van het woord

Bart Eeckhout is hoofdredacteur van De Morgen.

Het nieuwe energieakkoord van de regering-De Croo is dubbelzinnig, wrang en confronterend. Dat klinkt negatiever dan ik het bedoel. Net als de Vlaamse probeert ook de federale regering ‘iets’ te doen aan de hoge energiefacturen waarmee de Belgische huishoudens te kampen hebben. De middelen zijn beperkt, zowel in omvang (door de oplopende begrotingstekorten) als in type instrumenten: verlaging van btw en accijns liggen voor de hand als wapen om de prijs te dempen.

Ideaal zijn de instrumenten allerminst. De energieprijs wordt vooral opgedreven door schaarste of verwachte schaarste, terwijl prijsverlaging vooral de aanhoudende consumptie van die schaarse producten ondersteunt. Het gevolg zou dus kunnen zijn dat de prijs blijft stijgen. Maar goed, je kan de regering moeilijk verwijten dat ze probeert in te grijpen op de facturen die zovelen dwarszitten. Dat de meest kwetsbare groepen het beste beschermd worden, verdient lof; dat ook zoveel mogelijk andere huishoudens ‘iets’ moeten krijgen is de politieke prijs die betaald wordt om die sociale bescherming te legitimeren.

Het grootste probleem is dat dit akkoord niet verder draagt dan zes maanden. Denkt iemand werkelijk dat de Russische kwestie over een maand of zes achter de rug ligt? De waarheid is dat de regering niet verder vooruit durft te denken of te rekenen. De miljardenrekening weegt te zwaar door.

En dus klinkt het akkoord ook wrang in de oren. Het is kortetermijnpolitiek in de meest letterlijke zin van het woord. Dat huishoudens nu noodgedwongen steun krijgen om zoveel mogelijk fossiele energie te blijven consumeren, is zuur op een moment dat klimaatopwarming een harde realiteit is. Dit akkoord confronteert er ons nog maar eens mee hoe afhankelijk de Belg nog altijd is van die energie. Bijvoorbeeld in de elektrificatie van het wagenpark sukkelt België in de achterhoede van het Europese peloton.

Dat gebrek aan ambitie blijft ongewijzigd. België is goed in stabiliserende noodoplossingen, niet in het voelen van de urgentie om structureel te veranderen. De zes maanden die ons resten tot de volgende kille herfst zouden in principe moeten volstaan om ’s lands energie-onafhankelijkheid een beslissende, duurzame duw te geven. Maar dat vergt ambitie, daadkracht en eensgezinde doelgerichtheid en die kwaliteiten zijn nu eenmaal niet in overvloed voorradig in ons politieke systeem.

Dat ligt niet eens aan de politici. De architectuur van de staat is niet ingericht op de eendracht die nodig is om een complexe, globale crisis af te wenden. En dus proberen Vlaamse en federale regering elkaar te overtroeven met doekjes die het bloeden wat stelpen.

De ontgoocheling achteraf is wederzijds. Politici zijn gefrustreerd omdat ze meer erkenning menen te verdienen voor hun labeur. Burgers zijn gefrustreerd omdat al die politieke luchtverplaatsing uiteindelijk maar tot dit leidt. Geef hen eens ongelijk.