Het embargo op Russische olie is goed en belangrijk. Toch kunnen en moeten de Europeanen nog meer doen

Bart Eeckhout is hoofdcommentator.

Onderschat het belang niet van het Europese akkoord over het embargo op Russische olie. Het vergelijk gaat minder ver dan sommige idealisten gewenst hadden, maar is tegelijk scherper dan velen een halfjaar geleden voor mogelijk hadden gehouden. De weg naar het onafhankelijk maken van de Europese welvaart van Russische energie is daarmee definitief ingeslagen. Dat is een goede zaak.

Het akkoord komt ook op een goed moment in de oorlog. Het Oekraïense verzet blijft bewonderenswaardig taai, maar de Russische agressor weet de macht van zijn getalsterkte beter in te zetten, waardoor aanzienlijke terreinwinst wordt geboekt. Het enige wat lijkt vast te staan, is dat deze gruwelijke oorlog lang kan duren.

Schrikken

Dat is schrikken voor vele Europese ogen, die opgegroeid zijn met een vredesdividend en in 75 jaar geen oorlog hebben meegemaakt op het eigen continent (minus de Joegoslavische burgeroorlogen). Vóór ‘Oekraïne’ zullen vele Europeanen het idee van oorlog geassocieerd hebben met kortstondige ‘shock-and-awe’-operaties, zoals de Golfoorlog of verafgelegen, ambigue conflicten zoals in Syrië, Libië of Afghanistan. Hoe klassiek een conventionele oorlog op de grens met de Europese Unie ook moge zijn in historisch opzicht, voor de huidige generaties EU-burgers en -politici is het een ‘nieuw’ concept.

Dat leidt tot aarzeling en ongeduld. Juist nu de Oekraïners onze steun het meest nodig hebben, klonk er vertwijfeling in de Europese hoofdsteden. Wordt het niet stilaan tijd dat gestreefd wordt naar een vredesbestand? Moet er geen oplossing gezocht worden die Vladimir Poetin gezichtsverlies bespaart? Het zijn verzuchtingen die je zowel in Parijs, Berlijn als Rome hoort. Het is een riskante gedachtegang, die onrecht doet aan het Oekraïense recht op soevereiniteit en territoriale veiligheid. Een gedachtegang ook die de aanvaller beloont en het slachtoffer bestraft en die Poetin uitnodigt om in een volgende fase terug te keren om Oekraïne alsnog volledig te vermorzelen.

Gaskraan

Daarom is het EU-akkoord over olie nu zo belangrijk. Het toont aan dat de Europese Unie buurland Oekraïne wel degelijk voluit blijft steunen. Het akkoord is gesloten in redelijke eensgezindheid: net zoals bij de brexit toont het zogenaamd zwakke en verdeelde Europa zich solidair tegen een externe dreiging. Het biedt de kans om de ruimere economische sancties verder uit te diepen. Die treffen rechtstreeks de Russische oorlogseconomie.

Toch kunnen en moeten de Europeanen nog meer doen. De levering van wapens en levensmiddelen kan genereuzer, zoals de Oekraïense regering terecht aanstipt. Ook België schiet hier nog tekort. Willen we onder de Russische druk uitkomen, dan zullen we toch ook naar de gasconnectie moeten kijken. Dat de gaskraan niet nu meteen dichtgedraaid kan worden, valt te begrijpen. Maar het doel om liever op korte dan op lange termijn elke Russische energie-afhankelijkheid stop te zetten, moet wel voorop blijven staan. Alleen zo zullen we het machtsevenwicht op het continent kunnen herstellen.