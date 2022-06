Het eindtermendebat? Een tragisch schouwspel met de leerkracht en de leerling als grote verliezer

Elke oorlog kent winnaars en vooral veel verliezers, aan beide kanten. Wellicht is de grondwet met de vrijheid van onderwijs wel de grote overwinnaar in deze ideologische onderwijsoorlog rond de eindtermen, maar zijn de leraars en leerlingen de grote verliezers. Hoe is het zover kunnen komen?

Heel eenvoudig: de voorbije jaren werd een brokkenparcours gereden. Alle verantwoordelijken voor het onderwijs hebben zich op beschamende wijze gedragen. Tijdens een rondje pesten hebben ze de leerling en de leerkracht weer eens in de steek gelaten, alle schone woorden ten spijt.

Leerlingen die zich op onze school zo gedragen, worden uitgenodigd door de Raad voor Verdraagzaamheid, een raad van derdegraadsleerlingen die bemiddelen bij conflicten tussen leerlingen. Je wordt dan uitgenodigd om eerst je eigen houding in vraag te stellen. Wat had je beter kunnen doen en hoe kun je je handen uit de mouwen steken om het anders te doen? Ignatiaans overwegen, noemen we dat op school.

Hand in eigen boezem

Durven de politieke verantwoordelijken (van alle partijen), de koepels met hun begeleidingsdiensten, de inspectiedienst en het departement onderwijs de hand in eigen boezem te steken? Hopelijk wordt daarna snel de hand uitgestoken naar de overkant en worden de handen in elkaar geslagen. Wat zeker is: zij die moeten waken over leerkrachten, leerlingen en directies, hebben hun doelgroep om ideologische redenen in de steek gelaten. Want de leerkrachten en leerlingen (en ouders) zitten met de gebakken peren. De leerkrachten die de voorbije jaren uren vergaderd en gewerkt hebben om de eindtermen te concretiseren, zijn weer kop van Jut. Al het werk is voor niets geweest. Wat met de nieuwe handboeken? Als men beweert dat er maar kleine aanpassingen nodig zijn, waarom dan zo veel tamtam?

Misschien wordt het nu eindelijk tijd dat er een mooie vrede getekend wordt? Misschien ook met een marshallplan voor het onderwijs? Misschien kunnen de leerlingen en hun leerkracht eindelijk centraal gesteld worden en niet een of ander machtspelletje achter de coulissen? De basis voor deze vrede kan het onderwijsrapport zijn van de commissie Beter Onderwijs waaraan vijftien onafhankelijke schrijvers van alle netten en alle gezindheden samen schreven. Boven het ideologisch gehakketak werden 58 adviezen geformuleerd om het onderwijs weer in polepositie te brengen.

Misschien moeten de beleidsmakers (parlement en koepels) advies 14 van het expertenrapport (her)lezen. Dit luidt: helder omschreven eindtermen formuleren ter bevordering van het cognitief leren. In een dertigtal regels wordt de vinger op de wonde gelegd. Oplossing? De eindtermen (die beter minimumdoelen of basisdoelen genoemd worden) moeten meer aansluiten bij de corebusiness van het onderwijs. Hiertoe moet het curriculum ontvet worden. Boosdoener nummer 1: de 16 sleutelcompetenties (2018) met allerlei maatschappelijke uitdagingen die aan de basis liggen van de nieuwe eindtermen. Het onderwijs kan deze 16 sleutelcompetenties niet waarmaken.

Beste beleidsmakers: maak uw huiswerk opnieuw, zet de schaar in de 16 sleutelcompetenties en formuleer heldere, ambitieuze eindtermen. Misschien moet je ook eens de salons achter de frontlinie verlaten en eens afdalen naar het dagelijks schoolleven of misschien moeten we de rollen eens omkeren. De frontwerkers voeren het beleid en de beleidsmakers en -ondersteuners komen voor de klas? Grapje! Het echte werk gebeurt immers voor de klas. Dit willen we voor geen geld ter wereld missen. Ruilen is dus uitgesloten, maar laat ons tenminste onze passie doorgeven.