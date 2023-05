Het echte belang van Charles’ kroning

De kroning van Charles III is een relict uit vervlogen tijden. Meteen na het overlijden van zijn moeder werd Charles – als haar aangeduide troonopvolger – automatisch koning. Daarvoor moest hij dus niet op een geldverslindende kroning wachten, al is ze wel nog altijd een wettelijke verplichting om op de troon te kunnen blijven. Is het dan allemaal much ado about nothing?

Toen Elizabeth in 1953 de troon besteeg, verkeerde het VK nog volop in herstelmodus na de oorlogsinspanningen. Hoewel de dure kroning dus niet echt gelegen kwam, werd ze toch toegejuicht als een moment van hoop op een betere toekomst. Maar kan een nieuwe vorst van 74 eenzelfde elan creëren als een van 27? Massale kroningsgekte valt niet te verwachten. Slechts een derde van de Britten zou echt naar het evenement uitkijken, terwijl Celtic Glasgow-fans in hun gezangen al weinig subtiel duidelijk maakten hoe zij de kroning zien (“you can shove your coronation up your arse”).

Ook nu heerst er een economische malaise, die miljoenen Britten zwaar raakt en die overheidspersoneel uit de gezondheids-, onderwijs- en transportsector al maandenlang tot staken brengt. De Britse schatkist heeft er weliswaar 70 jaar voor kunnen sparen, maar de paar honderd miljoen euro’s hadden vast ook anders besteed kunnen worden.

De ceremonie zelf blijft gemodelleerd op die van 1953, terwijl de samenleving wel veranderd is. Religie speelt formeel nog altijd een rol in het openbare leven over het Kanaal (denk aan het volkslied of aan de 27 bisschoppen in het Hogerhuis), maar de maatschappij is in feite seculier en het aantal gelovigen is fors teruggedrongen. Sluit een exclusief religieuze dienst dan nog aan bij de leefwereld van het Britse volk, dat bovendien diverser is geworden? De viering zal nadrukkelijk de hand uitsteken naar andere religies dan die van de Church of England, maar echt inclusief wordt zo’n religieuze ceremonie nooit, al helemaal niet voor wie niet gelovig is.

Zoals wel vaker wordt traditie aangevuld met een microdosis actualisering. Niemand zat er echt op te wachten dat de hele bevolking (en niet enkel de notabelen) nu trouw “mag” zweren aan de koning. Belangrijker is Charles’ poging om alle delen van zijn rijk bij de ceremonie betrekken met teksten in het Welsh en het Schots en Iers Gaelic. Ook gaat er beperkte aandacht naar de veertien andere landen waar Charles de scepter nog zwaait, maar al met al blijft de rol van alles wat niet Engels is klein, want Charles maakt een delicate evenwichtsoefening: zich koning tonen van al zijn onderdanen zonder de indruk te geven dat hij zijn gezag over hen wil laten gelden.

Het echte belang van Charles’ kroning lijkt op twee vlakken te liggen. Ten eerste is het een collectief ritueel. Met de kroning wordt niet enkel de legitimiteit van het nieuwe staatshoofd voor de hele wereld getoond, de vele vaak eeuwenoude elementen – zoals de regalia die van monarch op monarch worden overgedragen en de door de tijd gehavende troon – plaatsen de vorst ook in een directe lijn met zijn voorgangers. Zo markeert de kroning precies op een scharnierpunt de continuïteit en stabiliteit van de monarchie.

Daarnaast speelt ook een iets minder verheven motief. Het VK ontleent zijn aantrekkingskracht in niet geringe mate aan exact dit soort van tradities. Op zulke momenten kan en wil het land de wereld nog eens tonen uit welk hout het gesneden is. Zo draagt een vergankelijk evenement bij aan een duurzaam imago van een land dat tradities ademt. Britain at its best.

De Britten worstelen op veel terreinen met de spanning tussen traditie en vooruitgang, en dat weerspiegelt zich in deze kroning. Wie bijvoorbeeld het religieuze gehalte ervan wil terugdringen, moet eerst de formele band tussen Kerk en staat losser maken, te beginnen met de duobaan van de vorst als hoofd van de Church of England. Maar de eerste Britse koning die geen kroon meer aangemeten krijgt, zou nooit helemaal voor vol aanzien worden en zou voor sommigen de komst van de barbarij op het eiland inluiden.